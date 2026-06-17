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Heróis do mar. Não vou meter nisso.

Espera. Isso é o Pedro Pais, depois das 21h30 vem cá especificamente cantar o hino.

Cantar o hino e responder algumas perguntinhas também.

Da Comissão de Inquérito.

Hoje ainda vamos a Cabo Verde. Não? Vamos todos fora?

Vamos todos. Era já.

Aqui lembrando um dos dados estatísticos.

Não digas duas vezes.

Hoje, sobretudo, dá vontade. Vamos à bomba. Roberto Martínez. Vamos a um árbitro que fez um gesto ambíguo e que acabou por não ser penalizado por esse gesto. Também falamos ainda da nova aventura do Rúben Amorim, mas temos de começar aqui pela noite, na verdade foi o dia, das três estrelas. Três estrelas que ontem brilharam, uma brilhou mais do que as outras. Estamos a falar dos avançados da Noruega, Erling Haaland, da França, Kylian Mbappé e, claro, de Leo Messi.

Cristiano Ronaldo deve estar nervoso.

O Messi nunca tinha marcado um hat-trick em mundiais.

Foi logo neste. E logo na estreia.

Logo na estreia.

Marcou três gols?

Marcou três gols. E igualou Miroslav Klose, o avançado alemão, que até agora era o jogador com mais gols em mundiais, 16. O Messi tinha três à entrada para este mundial, agora já chegou aos 16.

Igualou. Agora só tem que passar. Basta meio gol.

Basta meio a zero no próximo jogo, com meio gol de Messi. Mbappé, que jogou antes de Messi, tinha ultrapassado Messi. Marcou dois gols, está com 14 atualmente. É bom também marcar aqui as diferenças, é que o Mbappé conseguiu estes 14 gols em dois mundiais e um jogo, e o Messi já é o sexto mundial. Aliás, o Messi, com o jogo desta madrugada, tornou-se o primeiro jogador a participar em seis mundiais, ou seja, a jogar mesmo em seis mundiais. Será igualado, tudo indica, por Cristiano Ronaldo quando a seleção entrar em campo mais logo. Erling Haaland.

24 anos de longevidade mundial. Seis vezes quatro, 24.

Exato. O primeiro mundial deles foi há 20 anos, na verdade. De Cristiano Ronaldo e de Messi. A partir daí não falharam nenhum mundial. São já seis os mundiais. Messi houve um aí que não marcou. Portanto, o Ronaldo pode conseguir um recorde, que é o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes dos mundiais. Um dado estatístico que nos foi lembrado, recordado por um ouvinte. Quem é que foi, Carla, o ouvinte que nos mandou?

É um ouvinte chamado Ricardo Reis.

Um ouvinte chamado Ricardo Reis. Não o poeta, o economista. Que nos lembrou aqui um dado estatístico que eu tinha apontado em relação à participação de Cabo Verde. Cabo Verde no jogo contra a Espanha fez uma grande exibição a nível defensivo, com muita organização e a reforçar essa ideia está o facto de Cabo Verde ter cometido apenas uma falta ao longo de todo o jogo, o que é o menor registro de faltas de uma equipe desde 1966.

Sensacional. Uma falta só no jogo.

O João Pedro Henriques falava nisso no Campeão É, precisamente.

Foi quase sem faltas.

Sensacional, de facto. Quem vê um jogo de futebol em Portugal, não há um minuto em que elas não estejam no meio de campo com uma falta.

E estamos a falar de uma equipe que passou a maior parte do tempo a defender. Ou seja, conseguir defender sem fazer faltas ou fazendo uma falta, e foi logo na primeira parte. E curiosamente o jogador que fez a falta levou o cartão amarelo nessa falta, foi o Sidnei Lopes Cabral. Mas isto dá uma ideia do que foi a exibição de Cabo Verde. Muita organização, a defender sim, mas a defender bem. Não fez antijogo e conseguiu esse empate histórico com a Espanha. Roberto Martínez hoje vai estrear-se em mundiais por Portugal. Já orientou a seleção da Bélgica, mas quando o mundial acabar, não sabemos quando é que vai acabar para Portugal, Roberto Martínez vai-se embora. É isto que diz a imprensa inglesa. Bye bye, Portugal, e talvez olá à Premier League, onde já esteve como treinador. Mas diz-se que Roberto Martínez terá como plano de carreira voltar à Premier League para orientar um clube. Já está um bocadinho cansado de orientar seleções. Nós sabemos que os treinadores quando são novos, normalmente não querem ir para as seleções porque o ritmo de trabalho também é diferente. Não têm aquele ritmo, aquela exigência de jogar todas as semanas, às vezes mais do que uma vez por semana, e Roberto Martínez estará com saudades desse ritmo e talvez de outras coisas. Quem também já devia ter saudades do ritmo dos clubes e de treinar um clube é Rúben Amorim, que vai para o Milan.

Itália.

Ele diz que é um clube que ele sempre quis treinar, que era um dos grandes sonhos.

Não dizem sempre isso? Não é aquela frase que já está...

Sou do Milan desde pequenino. Mas eu acredito que para a geração do Rúben Amorim ainda o Milan tenha ali uma aura diferente. O Milan que foi campeão europeu e era uma equipe dominadora nos anos 90, portanto, Rúben Amorim eu acho que não terá necessariamente de estar a dizer isto por simpatia, e teria este sonho de treinar o Milan e conseguiu, depois de Sérgio Conceição também ter lá passado agora novamente um treinador português. Só mesmo para acabar muito rapidamente. Não sei se viram, falou-se muito desse assunto de um vídeo-árbitro que pareceu fazer um gesto associado ao poder branco, à supremacia branca, e que terá gerado muita discussão.

Já sabe o que vai acontecer?

Não vai ser suspenso. A FIFA diz que terá sido um gesto involuntário, foi aliás esse o argumento do árbitro. Gerou muita polêmica nas redes sociais.

Para já, chama-se aos autos.

Para já, a FIFA, em Lyon, diz que não foi voluntário o gesto.