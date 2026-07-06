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E já vamos a meio dos jogos dos oitavos de final. É verdade, já foram quatro, só faltam quatro e um dos quais é mais importante para nós. Bons sinais, quer dizer, mais ou menos. As três equipes europeias que jogaram até agora passaram todas, eliminaram todas adversários de outros continentes. A Noruega eliminou o Brasil ontem.

Grande surpresa. Mais ou menos.

Sim, mais ou menos. França eliminou o Paraguai, e era esperado, mas foi um jogo muito polêmico, com muita tensão à mistura, e Inglaterra conseguiu ganhar no Azteca, o mítico estádio onde os mexicanos só tinham perdido duas vezes. Falava-se muito dos efeitos da altitude, mas a Inglaterra resistiu a tudo e acabou por eliminar um dos anfitriões. O outro dos anfitriões também já foi eliminado.

Portanto, só estão os Estados Unidos.

Os Estados Unidos, com uma ajudinha. Ainda vão ter o jogo contra a Bélgica nos oitavos de final.

Mas não há vermelho que assistam.

É verdade, tiveram aqui uma ajudinha da FIFA. Não sabemos se será da FIFA, se será de outras instâncias. A verdade é que Balogun viu o cartão vermelho. Os efeitos da suspensão: suspensos por um ano. Temos de dizer que Cristiano Ronaldo também beneficiou de uma suspensão porque tinha visto um cartão vermelho nos jogos que o impediria, à partida, de jogar dois dos jogos do mundial. Ele só cumpriu um jogo de suspensão e os dois jogos seguintes também ficaram suspensos. Já beneficiamos disso. Agora, no meio do campeonato do mundo, um cartão vermelho bem pode ser discutível para uns, para outros não tanto. Eu acho que nunca tinha verdadeiramente acontecido. Aconteceu agora, vamos ver quais são os efeitos para o jogo dos oitavos de final entre os Estados Unidos, que são o único anfitrião que restam, e a Bélgica.

Vais ficar com quem, os Estados Unidos?

Com a Bélgica. Bélgica que conseguiu uma eliminatória, uma passagem à fase seguinte, dramática contra o Senegal. Vamos ver se repete agora a dose, mas parece que tem aqui muitas forças a conspirar contra a Bélgica. Bem, Haaland ontem era o mais temido pelos brasileiros.

E com razão.

Com toda a razão, porque ele apareceu. Haaland normalmente aparece. Durante os jogos, passa muito tempo desaparecido, mas quando a bola lhe chega em condições, aos pés ou à cabeça, como no caso do primeiro gol, normalmente é letal. E no Brasil vai continuar-se a discutir. E não é por muitos dias, eu acho que é por muitos anos, o penalti falhado por Bruno Guimarães ainda na primeira parte, quando estava zero a zero, se deveria ter sido Bruno Guimarães a marcar e não Vinícius, por que é que foi Bruno Guimarães e não outro jogador mais habituado ou outro jogador com mais estatuto dentro da equipe a marcar o penalti. Mas se calhar aquilo que se vai discutir muito durante os próximos anos foi a entrada de Neymar por volta do minuto 60. Claramente, Neymar não estava em condições. Desde o início, ele chegou, aliás, foi convocado com uma lesão, não entrou nos dois primeiros jogos, no terceiro fez alguns minutos. No fundo o Brasil estava dividido. Muitos defendiam que Neymar, como quer que estivesse, devia ir à seleção, muitos diziam que ele já não estava em mínimas condições e ontem percebeu-se isso. O jogo estava zero a zero, estava equilibrado, mais posse de bola para a Noruega, mas a verdade é que o jogo estava equilibrado e a entrada de Neymar contribuiu para que o Brasil se partisse um pouco, deixou de fazer pressão. Endrick que já tinha entrado também, foi desviado para a direita e a equipe brasileira acabou por sofrer os gols por aquele lado, com assistências do jogador do Benfica, Andreas Schjelderup, para Haaland. E muito se vai falar sobre esta entrada de Neymar. Ele disse já que acabou a sua história na seleção, no mesmo estádio onde tinha começado numa partida amigável contra os Estados Unidos em 2010. E agora parece ser o fim da linha para Neymar na seleção brasileira. Ancelotti deverá continuar até 2030. Ele estendeu o contrato ainda antes deste mundial. Vamos ver se é isso que acontece ou se a derrota contra a Noruega não provoca aqui um terremoto. Olhando rapidamente para o jogo de hoje entre Portugal e Espanha, eu acho que é o único jogo entre seleções que fazem fronteira nestes oitavos de final. É muito provável. Não confirmei, mas tenho essa impressão.

Sendo recente, eu diria que sim.

Até porque eu acho que é o único confronto entre equipes do mesmo continente nesta fase. Eu há pouco estava a dizer que não era muito bom sinal, ou não era um sinal particularmente animador para Portugal, todas as equipes europeias terem passado, porque passaram contra adversários não europeus e desta vez uma equipe europeia vai passar e a outra vai ficar pelo caminho. É uma reedição dos oitavos de final do Mundial de 2010, em que fomos eliminados por Espanha.

Temos que pensar na Liga das Nações, é o melhor exemplo.

Na Liga das Nações, podemos lembrar-nos também do empate em 2018, 3 a 3, ainda na fase de grupos. Nenhum foi eliminado nessa altura. Hat-trick de Cristiano Ronaldo, o único hat-trick de Cristiano Ronaldo em Campeonatos do Mundo foi contra a Espanha nesse jogo. Também podemos ir a 2004 e lembrar-nos daquele jogo Portugal-Espanha, em que Portugal precisava mesmo de ganhar para passar à fase seguinte, ainda na fase de grupos, e ganhamos um a zero no Estádio de Alvalade contra a Espanha, um gol de Nuno Gomes.

Portanto, tantos bons exemplos.

Até temos bons exemplos. O nosso registro contra a Espanha é negativo. É a seleção contra a qual jogamos mais vezes, 42 jogos, temos 17 derrotas. Perdemos muitas vezes com a Espanha, mas também em momentos importantes conseguimos vitórias. No fundo, em jogos oficiais a coisa está mais ou menos equilibrada, também lembrando o empate no Europeu de 1984. Os resultados em jogos oficiais não são assim tão maus.

Tu que acompanhas estas coisas, as casas de apostas, há um favorito?

O favorito é a Espanha. Eu acho claro, Espanha é a atual campeã europeia, é uma equipe que tem mostrado outra solidez nos últimos anos. É verdade que há esse resultado da Liga das Nações a fazer tombar um pouco para o lado de Portugal, mas a percepção é que a Espanha é favorita, até pelo que está a fazer neste mundial. Começou tal como Portugal, com empate com uma equipe africana, no caso Cabo Verde, depois ganhou os outros dois jogos e sobretudo aquilo que aqui está a fazer um pouco mais de diferença é o último jogo. A Espanha ganhou 3 a 0 a Áustria, Portugal ultrapassou a Croácia com mais dificuldades, mas isso agora não conta pra nada. O que conta é o que vai acontecer em campo e todos nós esperamos.

Amanhã, às 8:00 da noite.

Hoje!

Ainda estás em ontem.

Eu não dormi, portanto.

Estás no fuso horário.

Ainda estás no dia de ontem.

Temos lá o primeiro-ministro.

É verdade.

Então pronto, está ganho.

Vamos ganhar.

Nessa altura é que ainda fazem o jogo.

Realmente. Está ganho.