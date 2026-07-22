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Eu sei que querem falar de harmonização facial, mas já vamos a esse tema fundamental no desporto nos últimos dias. Desde ontem, pelo menos encontrei a notícia ontem, eu acho que foi ontem que explodiu com a divulgação de imagens de Vini Jr. Mas vamos começar ainda pelo mundial e pelas votações para o melhor 11. A FIFA divulgou a lista de jogadores para que fosse feita a votação pelos internautas e em Espanha houve muita indignação, porque dessa lista não constam dois jogadores que foram fundamentais para o resultado de Espanha. Toda a equipa foi importante, não podia estar obviamente toda a equipa, mas os espanhóis estão indignados, porque dessa lista, a votação, não constam Pau Cubarsí e Aymeric Laporte, os dois centrais, que foram o esteio de uma equipa que sofreu apenas um gol. Estão lá os dois laterais, é verdade, Marc Cucurella e Pedro Porro.

Sempre que for para dizer Cucurella, conta comigo.

Podes dizer tu. Diz lá outra vez.

Cucurella.

Cucurella.

Que bebe uma Estrela. É o hino.

É o Cucurella, El Calvo, como lhe chamam ironicamente em Espanha. E os espanhóis não percebem muito bem como é que os dois centrais-

E tu, Bruno, tu percebes?

Eu costumo perceber, de facto, olhando até aqui para os outros nomes, é porque estão o Upamecano, de França.

Francês, sim.

Virgil van Dijk, que saiu relativamente cedo do mundial, o neerlandês.

Neerlandês.

E depois os dois argentinos, Lisandro Martínez e Cuti Romero, que estão nesta lista.

Só pela porrada.

E eu acho que olhando para estes quatro nomes, o Upamecano fez um excelente mundial. O William Saliba também. Eu acho que a dupla de centrais de França não ficou atrás de nenhuma das outras, mas ver aqui van Dijk e os dois argentinos causa-

Sem nenhum espanhol

...causa alguma estranheza. Pelo menos um dos dois centrais espanhóis estar aqui, eu acho que seria-

Achas que há dedo de Trump nesta escolha?

Não sei, tudo é possível. Estão lá outros espanhóis, é verdade, mas é um pouco difícil perceber, tendo sido o desempenho defensivo de Espanha tão superior ao das restantes equipas, e mesmo admitindo que, reconhecendo que para a defesa da equipa espanhola não contribui só os defesas, mas também toda a equipa, a forma como a equipa defende, é um pouco estranho que não esteja pelo menos um dos centrais.

Renato Veiga não está. Pois não?

Renato Veiga não está, mas há um português.

Quem é? Que curioso.

Quem é que será o português? Quem é que será?

É o Vitinha.

Será Vitinha. Vitinha tem aparecido nas equipas das maiores desilusões deste campeonato.

A sério?

Porque havia uma grande expectativa, não só dos portugueses. Eu acho que até certa altura a expectativa maior não era dos adeptos portugueses em relação ao meio-campo e em particular a Vitinha, era sobretudo dos estrangeiros.

Porque é o meio-campo campeão da Europa.

Exatamente, claro, do Paris Saint-Germain, e esperava-se mais de Vitinha. Falava-se que o jogador português até poderia ser um dos candidatos à Bola de Ouro e agora percebemos que essas hipóteses ficaram praticamente hipotecadas com o mundial que fez. Mas há um português do Paris Saint-Germain que está nesta-

É Nuno Mendes.

É Nuno Mendes.

Claro.

Muita gente aponta aquele momento em que Nuno Mendes saiu lesionado no jogo contra a Espanha como o momento decisivo do jogo.

E terá sido.

Que terá sido. Acabou por dificultar muito a tarefa de Portugal. A partir daí, Portugal deixou de conseguir sair. É bom lembrar que o remate mais perigoso de Portugal nesse jogo foi mesmo de Nuno Mendes, aquele remate desviado por Porro e que ainda foi à barra. Mas a importância de Nuno Mendes nos últimos anos na seleção, não só do ponto de vista defensivo, mas também do ataque, tem sido determinante. Aliás, ele teve um papel fundamental na vitória de Portugal na Liga das Nações, em particular também no jogo contra a Espanha. E sabemos como ele nesses jogos tem secado Lamine Yamal, e é justo que esteja aqui também nesta lista para os melhores do mundo. Depois, do resto, não há grandes surpresas. Vamos então à grande notícia do dia: a harmonização facial. Você já tinha ouvido falar da harmonização?

Primeiro vou perguntar à Carla, porque ela tem uma ótima face. Não sei se já fizeste harmonização.

Eu também não sei se já fiz.

É ADN.

Não sei se fiz, já fiz, Bruno.

O que é isto, Bruno?

Ora, no fundo é-

É por base, não?

Não.

Não é isso que faz a base.

Sei que fiz.

Aqui dá a entender que é quase como uma coisa mental. É como a pessoa chega ali e harmoniza facialmente.

Soulística.

Exato. Ou alinhar os chakras, não sei. Mas não, é aqui mesmo uma intervenção cirúrgica.

Estética.

Estética. Que foi o que Vini Jr. fez. Ele apareceu agora numas imagens divulgadas nas redes sociais e está diferente. Basta comparar fotografias anteriores. Agora, é a minha humilde opinião, não sei se podemos dar a nossa opinião em relação ao tema, pois há quem fique melindrado, mas eu acho que ficou melhor. Antes do mundial-

Está mais jovem, estou aqui a ver. Está mais jovem.

Não, e ficou melhor.

Ficou melhor.

É por isso que servem as cirurgias.

Parece uma coisa de inteligência artificial.

Parece.

Não é? Parece que ficou mais perfeitinho, sem rugas, mais uniformizado, não há pontos altos e baixos, a cara ficou mais limia.

Acho que aquilo se centrou mais no queixo.

Na testa, não foi? Não terá sido ortodontia, não terá feito alguma correção aos dentes? Foi um ano seguido, depois muito rápido.

Foi muito rápido. Portanto, ele no mundial estava de uma maneira-

Os brasileiros são ótimos na cirurgia estética.

Não, e aqui isto-

Ele criá tou com a namorada, pode ser por causa disso.

Ainda não há certezas, mas este novo look de Vinícius foi divulgado precisamente na inauguração do ginásio de Virginia Fonseca, a influenciadora, que era a namorada dele até há bem pouco tempo. E então agora fala-se não só na harmonização facial, mas talvez numa reconciliação conjugal ou namoradal.

Sim.

Se ele se sente bem, está bom.

Isso é que interessa. Eu acho que saiu bem, está bem.

Estava aqui a ler que foi feito, viste bem, harmonização do queixo feita em Goiânia.

Em Goiânia?

Sim, estou a ler num site brasileiro, e é uma técnica usada para projetar e dar mais definição aos contornos do rosto.

Ora aí está.

É limar as arestas, basicamente.

Dar um toquezinho.

Está bem feito.

Do chassi.

Fica por aqui o "Três Toques" de hoje com o Bruno Vieira Amaral.