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Três Toques com Bruno Vieira Amaral. Bruno, há uma obrigação a dar que falar no mundo do desporto.

Eu hoje só vou falar de coisas más. Apesar de estarmos no Ano Novo, no nosso primeiro dia aqui em 2026, não trago boas notícias.

Para nós?

Não, para nós.

Boas notícias do mundo.

Não são muito inspiradoras. Para os envolvidos, são notícias muito desagradáveis. Para nós, acho que não nos afetam muito, pelo menos a maior parte das notícias. Não estamos a falar de nenhuma tragédia. Estamos a falar de situações um bocadinho desagradáveis. Por exemplo, com o Rafa, o jogador português que está no Besiktas, mas está em conflito com o Besiktas.

Isso não é uma tragédia?

Pessoalmente.

Ter um imigrante português em conflito com entidade patronal.

É porque não sabes o que é que lhe falta. Falta-lhe a mentalidade Ronaldo. Se ele tiver mentalidade Ronaldo, isto passa tudo. Mas agora ele está mesmo em dificuldades com os autarcas.

Eu quero ficar a parecer que essa da mentalidade Ronaldo vai ser uma muleta de 2026.

Ó meu amigo. Ainda ontem o primeiro-ministro veio explicar o que queria dizer. Portanto, isto ameaça prolongar-se durante todo o ano de 2026. Rafa Silva está em conflito com o clube, com o Besiktas, pronto, foi há dois anos. Quer voltar, é pelo menos isso que indicam os jornais, que ele tem o desejo de voltar a Portugal e ao Benfica. Agora, precisa de chegar a acordo com o clube onde está, que lhe paga o ordenado e parece que não lhe paga assim tão pouco. E agora foram divulgadas novas informações sobre o ponto de situação desta relação tensa. Parece que houve aqui um alto funcionário do Besiktas que terá passado a informação de que Rafa foi escalado pela equipa técnica para se treinar às 04h00.

Ó pobre.

É verdade.

Ninguém merece.

Isto parece aquele bullying.

Vai passar a fazer as manhãs também.

Às 04h00 pode entrar em direto aqui. Pode fazer o Três Toques. Três Toques para um jogador como o Rafa. Tu consegues dar toques? Eu nunca consegui dar toques.

Eu acho que devo dar para aí três toques.

Com o pé?

Bola no ar. Nunca foi a minha praia.

Não, a minha também não. Mas é a praia, certamente, do Rafa.

Isso seguramente.

O que não é a praia do Rafa.

Eles estão a obrigá-lo a treinar às 04h00.

Às 04h00, isto não se faz.

Coitado. É que isso nem é noite, nem é dia.

Eu acho que pode ser considerado assédio laboral. É para ele sair, obviamente. Ele quer sair, mas o clube quer ser ressarcido se ele sair.

E ele quer receber para sair.

Eu não sei se ele quer receber. Eu acho que no fundo ele quer é sair, mas o clube quer-

Para o libertar.

Para o libertar, quer que apareça clube que pague ou então que seja o próprio jogador a pagar.

Exato.

E como não entram aqui em acordo, o que é que o clube quer enquanto ele está lá e enquanto está a receber o vencimento, que cumpra as suas funções e seja profissional, que jogue. O jogador parece também estar a esticar um bocadinho a corda e então entram nesta situação em que ele, por um lado, continua a receber o salário dele, mas o clube não pode contar com o empenho total do jogador. Já percebeu que o jogador quer sair.

Pobre, se quisesse empenhar muito, também não tinha muita. Quem acorda às 04h00 para treinar? Às 20h00 vai jogar o quê?

Aí é mesmo para forçar ou pelo menos para mostrar de que lado é que está a força. E a força está do lado do clube. Ele tem um contrato, tem de o cumprir. Mas é uma situação desagradável.

Sim.

Muitos já disseram que o mais provável é que ele venha mesmo para Portugal, mas isso vai depender muito da vontade do clube, mais do que da vontade do jogador, porque há um contrato e ele tem de o cumprir.

Tem de o cumprir. Sendo que, desculpa, corrige-me se estou enganado, vai abrir o mercado de inverno, não é? Portanto, pode acontecer.

Sim, pode acontecer.

Que Rafa saia já nas próximas semanas para o Benfica.

Para o Benfica, fala-se do Benfica, vamos ver. Pode acabar noutro clube qualquer. Agora, aquilo que o Besiktas quer é, de facto, se for para Rafa sair, que haja um clube que pague, não o valor que o Besiktas estará a pagar atualmente, fazendo aqui as contas ao resto do contrato, mas que pague alguma coisa.

Claro.

Porque neste momento não tem o jogador motivado, mas também não quer ficar completamente a perder.

Muito bem.

Numa outra situação completamente diferente, falamos também de conflitos, mas neste caso são conflitos familiares, na família de David Beckham.

Opa!

Paulo, o que é que sabes sobre David Beckham?

Sei que é casado com uma Spice Girl.

Com uma Spice Girl.

Victoria Beckham.

Victoria Beckham. A Victoria Beckham era que Spice?

Era a morena.

Havia a Baby Spice, havia a Sporty Spice.

Já estás a pedir demais. Ela era a Sporty, não era?

Não, essa era a Mel C.

Exato. Não sei.

Ela era a Posh Spice. Essa e a P.

Vejo bem que as Spice Girls povoaram o vosso imaginário de adolescentes.

É verdade. Eu, por acaso, já tinha 18.

Também.

Então estamos os dois já adultos.

És um cota, Paulo.

Ainda éramos adultos. David Beckham fez uma publicação nas redes sociais onde resumiu o ano que passou. Muitas fotografias com a sua mulher, Victoria Beckham, os filhos mais novos, momentos profissionais importantes, mas a ausência do filho mais velho, Brooklyn, foi muito notada. David Beckham fez aqui um resumo muito completo do ano, mas diz-se que Brooklyn, que é o filho mais velho do casal, terá bloqueado os pais nas redes sociais. Eles têm estado numa tensão permanente e parece que nem esta época festiva serviu para fazerem as pazes. David Beckham não comenta este assunto, mas é demasiado óbvio. Quando mostra imagens com todos os filhos, menos com o mais velho, percebe-se que existe aqui um problema. Alegadamente, Victoria e David Beckham não estarão em contacto com o filho há alguns meses. Estes rumores foram confirmados por outro filho, o irmão mais novo, o filho mais novo do casal. Cruz? Não sei. É Cruz.

Cruz?

Como é que se diz? É Cruz?

É inglês? Não sei.

Mas é Cruz, como Carlos Cruz.

Podia ser Queens. Fazia mais sentido.

Exato.

Já que o outro chama Brooklyn. O outro era Queens e o terceiro Manhattan. Estamos a tentar encontrar uma lógica.

Claro. Mas o Cruz, não é o Cruz de Tom Cruise, é o Cruz.

Cruz.

Recentemente.

Tipo Santa Cruz.

Exatamente, Santa Cruz. Ele escreveu no Instagram que o irmão, Brooklyn, tinha bloqueado a ele e aos pais e foi a única pessoa da família que comentou o assunto: "Os meus pais nunca deixariam de seguir o filho", nas redes sociais, presume-se. "Vamos deixar claro, acordaram bloqueados assim como eu." Portanto, há aqui uma verdadeira tensão. Nem a mulher de Brooklyn, a Nicola Peltz, segue David e Victoria, nem eles a seguem. Este é o barómetro que nos vai dando a indicação do estado da relação nesta família, uma família muito popular. E as relações agravaram-se ainda mais depois de Brooklyn e Nicola não terem comparecido no 59º aniversário de David Beckham.

Opa!

Isto acontece a todas as famílias. Já viram, até aquelas que aparentemente são perfeitas têm estes problemas. Vamos acompanhar também neste ano de 2026 a evolução deste caso muito rapidamente para um último toque também de problemas, estes na seleção do Gabão, que acabou eliminada na Taça de África das Nações. E até o presidente do país já comentou. Diz que não perdoa o mau momento da equipa. A estrela do Gabão, Pierre-Emerick Aubameyang, foi suspenso e a equipa técnica demitida após a eliminação. Ontem perderam, eu acho que foi ontem, com a Costa de Marfim por 3x2. Portanto, foi uma participação péssima do Gabão.

Não há resultados.

E não há resultados, é assim mesmo. Isso acontece em todo lado, menos em Portugal. Em Portugal, temos garantido o nosso Roberto Martínez aconteça o que acontecer. Mas no Gabão estas coisas têm consequências e o nosso presidente também tem comentado muito o futebol.

Claro.

Vamos ver o que é que acontece com o próximo.

Vamos seguir. Foi o Três Toques com o Bruno Vieira Amaral.