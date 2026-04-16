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Vamos à Bola, jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com a edição do jornalista Martim Madeira. Bom dia.

Bom dia, Nadine.

E o sonho caiu por terra, o Sporting morreu na praia, os Leões dizem adeus à Liga dos Campeões depois de terem empatado a zeros com o Arsenal em Londres.

Falham assim o apuramento histórico para as meias-finais. Os Leões entravam nesta partida em desvantagem depois de terem perdido com os ingleses na primeira mão dos quartos de final em Alvalade por 1 x 0. Desta forma, é o Arsenal que segue em frente. No entanto, na reação ao jogo, Rui Borges, técnico leonino, mostra-se orgulhoso dos jogadores e considera que mereciam, pelo menos, ter ido a prolongamento.

Acho que a palavra orgulho é certa para falar da equipa e do grupo dos jogadores. Acho que eles, por tudo que fizeram ao longo destes dois jogos ou no cômputo geral dos dois jogos, acho que merecíamos mais, merecíamos pelo menos disputar o prolongamento hoje, porque acho que tanto num jogo como no outro, acho que as melhores oportunidades são de Sporting. O caráter e a personalidade que tivemos de equilibrar o jogo, de nos bater cara a cara com uma das melhores, considerada por todos, das melhores equipes da Europa, foi fantástico. Por isso, a palavra orgulho é certa para falar deste grupo de trabalho.

Com a época na reta final, o Sporting ainda vai jogar contra o Benfica, já neste próximo fim de semana, para a Liga, e contra o Futebol Clube do Porto para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Rui Borges destaca a ambição da equipa e apela ao apoio dos adeptos.

A ambição nunca nos faltou. Pelo contrário, fomos uma equipa sempre muito ambiciosa, muito corajosa, muito comprometida. É recuperar, respirar e pensar no jogo do Benfica com calma, perceber que o Benfica é uma equipa que está mais fresca nesse sentido, porque está a jogar de semana a semana. Mas nós, dentro daquilo que é o nosso espírito, dentro daquilo que é a nossa ambição, em nossa casa, com a ajuda dos nossos adeptos também, a energia deles será muito importante.

Rui Borges, em conferência de imprensa, num registo da Sport TV, termina assim a campanha europeia dos Leões, não chegavam tão longe na competição há mais de 40 anos. A última vez tinha sido em 83, frente ao Real Sociedad.

E Martim, ontem não foi só o Arsenal a carimbar a presença nas meias-finais da prova milionária.

Bayern de Munique eliminou o Real Madrid da competição. Uma eliminatória recheada de gols. Os alemães, na primeira mão, voltaram de Madrid com o agregado favorável, 2 x 1, mas na Allianz Arena foi o Real a dar o primeiro golpe aos 30 segundos de jogo. Manuel Neuer entregou a bola a Arda Güler, que com a baliza completamente escancarada, fez o primeiro dos Los Blancos e o empate na eliminatória. Poucos momentos depois, aos seis minutos, Pavlović, de cabeça, empatou a partida e deu a vantagem na eliminatória para o Bayern. Ainda na primeira parte, resposta do Real Madrid, aos 26, Arda Güler novamente, de livre, mete a bola onde a cruz adorme, como se diz no futebolês, faz o 2 x 1 e o empate na eliminatória. Mas a primeira parte não se ficou por aí. Mais dois gols para cada lado. Aos 38, Harry Kane faz primeiro para o Bayern e aos 42, Kylian Mbappé leva o empate na eliminatória para o intervalo. Já na segunda parte, mesmo ao cair do pano, a esperança da remontada morre para o Real Madrid. Luiz Diaz, aos 89 minutos, faz o 3 x 3 da partida e volta a dar a vantagem para o Bayern na eliminatória. No tempo adicional da segunda parte, aos 90 mais quatro, Michael Olise carimba a passagem dos bávaros às meias-finais da Liga dos Campeões. Os últimos quatro já estão definidos. Bayern de Munique enfrenta o Paris Saint-Germain e o Arsenal enfrenta o Atlético de Simeone.

E hoje é novamente dia para os clubes portugueses sonharem mais alto. O Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga querem alcançar as meias-finais da Liga Europa. Martim, vamos primeiro aos Dragões.

Francesco Farioli quer fazer história contra o Nottingham Forest. O técnico azul e branco assume o desejo de conseguir a primeira vitória do clube em Inglaterra, mas diz que acima de tudo, quer fazer um bom jogo.

"Viemos para cá com o desejo de escrever uma página importante na história do Futebol Clube do Porto, com uma intenção clara e com o propósito firme de fazer os nossos adeptos felizes. Claro que se conseguirmos mudar a dinâmica do passado do Porto com equipes inglesas, será bom, mas a nossa prioridade é fazer um grande jogo, uma excelente exibição. E claro, se tivermos a oportunidade e se formos suficientemente bons para isso, passar à fase seguinte. Acho que é para isso que realmente jogamos."

Depois do empate na primeira mão, os Dragões tentam contrariar o historial negativo em Inglaterra hoje. Das 23 vezes que os Dragões foram à terra de Sua Majestade, nunca ganharam. Porto e Nottingham Forest jogam hoje, às 20h, rumo às meias-finais da Liga Europa.

E conta, como sempre, com o relato e comentário aqui em direto na Rádio Observador. Agora sim, é a vez dos arsenalistas. O Sporting de Braga quer alcançar as meias-finais da Liga Europa pela segunda vez na história.

A única vez foi na época 2010/2011, uma edição onde havia a garantia de uma final com participação portuguesa. O Braga de Domingos Paciência eliminou o Benfica nas meias-finais e na final acabou por perder para o Futebol Clube do Porto de Villas-Boas. Os arsenalistas querem agora alcançar a fase final da Liga Europa pela segunda vez, mas pela frente têm o Real Betis. O resultado da primeira mão na Pedreira acabou empatado, 1 x 1. Agora em Espanha, no Benito Villamarín, os arsenalistas querem matar o borrego. O treinador dos minhotos, Carlos Vísan, sabe que tem pela frente um adversário difícil, que vai querer impor-se em casa.

"É uma equipa que gosta de ter a bola e que em casa vai tentar impor-se. Vamos ter de estar bem defensivamente na fase de construção do Betis. É uma equipa que defende bem a área e se queremos ganhar o jogo para chegarmos às semifinais, vamos ter de fazer ataques bem elaborados, com agressividade no último terço, para conseguirmos concretizar as situações."

Declarações do treinador do Sporting Clube Braga em antevisão ao jogo da segunda mão dos quartos-final da Liga Europa frente ao Betis. Tanto o Sporting Braga como o Futebol Clube do Porto jogam hoje, às 20h. Em lados opostos dos quadros da Liga Europa, há uma possibilidade, Nadine, das duas equipes portuguesas se defrontarem na final. Pode mesmo haver uma repetição da época 2010/2011.

E ainda no futebol, a Federação Portuguesa de Futebol reúne-se em maio, no próximo mês, com o governo para promover um clima de maior segurança e fair play no desporto.

Em declarações aos jornalistas à saída de um evento, a ministra da Cultura, Juventude e Desporto sublinha a importância da conduta dos dirigentes e da reputação internacional do país. Foi assinado um protocolo entre a PSP e a Procuradoria-Geral da República para reforçar a prevenção, investigação e partilha de informação criminal. Também, em declarações aos jornalistas, o procurador-geral Amadeu Guerra destaca a criação de linhas de atuação conjuntas para enfrentar os desafios no terreno. A PSP alerta para o aumento do uso da pirotecnia no futebol e foca-se em desenvolver um ambiente familiar aos estádios.

E nas modalidades, a edição número 87 da Volta a Portugal vai ter transmissão internacional.

O novo diretor da prova, Ezequiel Mosquera, revela que será emitida pela Eurosport. A organização pretende tornar o evento mais global e deixar de ser um produto doméstico. Pela primeira vez em vários anos, o percurso da prova rainha do ciclismo vai percorrer todo o país. Estão a ser trabalhadas novidades no traçado, sem abdicar das clássicas subidas. Existe uma forte possibilidade de uma das melhores equipes do mundo, a UAE Emirates, participar. O objetivo com esta emissão pela Eurosport é aumentar a visibilidade e a reputação internacional do ciclismo português.

Tempo ainda de olharmos para os resultados desta noite no play-in da NBA. Já sabe a segunda equipe que entra diretamente para os playoffs.

O play-in é uma espécie de mini torneio na NBA que decorre até amanhã e determina as equipes que entram para os lugares que faltam dos playoffs da NBA. Portanto, os seis primeiros lugares de cada conferência entram diretamente para os playoffs, mas entre o oitavo e o décimo é jogada uma espécie de fase de qualificação para determinar as duas equipes que entram para o playoff de cada conferência. Hoje, durante esta madrugada, os Philadelphia 76ers venceram os Orlando Magic e estão nos playoffs da Conferência Este, onde vão defrontar na primeira ronda os Boston Celtics de Mia Schetta. Já os Orlando Magic, apesar da derrota, têm ainda mais uma oportunidade frente aos Charlotte Hornets para entrar nesses playoffs. Do outro lado, na Conferência Oeste, foi jogado hoje o play-in entre LA Clippers e Golden State Warriors. Os Warriors venceram e passam para a próxima fase, onde vão defrontar os Phoenix Suns para tentar garantir um lugar nos playoffs. A equipe que já garantiu o primeiro lugar dos playoffs na Conferência Oeste foi os Portland Trail Blazers, com a vitória sobre os Suns.

E fica por aqui este Vamos à Bola, jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com edição do jornalista Martim Madeira.