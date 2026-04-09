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Touchdown! Unbelievable!

Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje com a edição do jornalista Carlos Pedro. Vamos começar, Carlos, com a Liga Europa. Em destaque, já vamos ao empate do Braga, mas hoje o Futebol Clube do Porto recebe o Nottingham Forest e Vítor Pereira vai regressar ao Estádio do Dragão.

Onde o técnico português foi bicampeão e enquanto adjunto venceu uma Liga Europa. Agora é Farioli quem tenta trazer o caneco, mas o italiano não esquece a qualidade de quem vai estar no outro lado do banco.

"Amanhã o Vítor Pereira vai preparar a equipa para dar o máximo. Temos de estar absolutamente prontos para competir na nossa melhor versão e devemos estar atentos à qualidade da equipa e do treinador adversário. Como o Seko Fofana disse antes, eles estão num momento muito positivo desde que o Vítor chegou. As qualidades individuais do adversário vão obrigar-nos a colocar a nossa melhor versão em campo."

Francesco Farioli em conferência de imprensa. O técnico do Futebol Clube do Porto estendeu-se nos elogios ao coletivo britânico.

"Eles estão num momento melhor e vêm de resultados realmente fortes e importantes. É uma equipa com várias soluções, têm bons jogadores para colocar nas alas com quatro ou cinco atletas com capacidade. Já na posição de ponta de lança também têm jogadores com características diferentes. São muito bons a atacar o espaço e com capacidade de serem um avançado alvo."

São três vitórias em nove jogos para este Nottingham Forest sob o lema de Vítor Pereira. Duas vitórias nos últimos três encontros, nada, ainda assim, que abale a confiança portista. Como já falamos, o Dragão volta a receber um dos seus campeões, Vítor Pereira, muito sorridente na sala de imprensa do Estádio do Dragão, falou sobre o momento do Futebol Clube do Porto.

Está um Porto em transição, um Porto a renovar-se, um Porto outra vez a acreditar, um Porto outra vez a criar a mística, um Porto outra vez a competir nas diferentes competições para ganhar. Os clubes fazem-se disto, fazem-se de momentos menos bons e momentos em que os clubes renascem das cinzas.

Vítor Pereira, que encara este jogo com o máximo respeito, diz o treinador natural de Espinho.

Em destaque na conferência de imprensa, ainda o último jogo dos Dragões para o campeonato. Farioli. Diz, afinal, Carlos, que não houve penalti de Zaidu.

O Famalicão queixou-se de uma grande penalidade não assinalada sobre Gustavo Sá, ainda na primeira parte. Farioli viu as imagens e reagiu assim.

"Eu vi e para mim não é penalti. Não é penalti, não é amarelo."

Nem penalti, nem amarelo. O áudio árbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques, tem uma opinião contrária. Ao lado do italiano, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, estava sentado Seko Fofana, que não quis abrir o livro quanto ao futuro na Invicta.

"Antes de mais, estou feliz por ter escolhido o Futebol Clube do Porto. Fui muito bem recebido pela família portista e estou muito feliz. A realidade é que temos um jogo muito importante amanhã. Há grandes desafios pela frente até final da temporada e por isso não vou tentar antever seja o que for. Estou concentrado no jogo de amanhã e depois tomarei a decisão."

Futebol Clube do Porto Nottingham Forest, para ouvir na Rádio Observador a partir das 20h.

E ontem o Sporting de Braga empatou a um golo em casa frente ao Betis.

Os guerreiros do Minho até começaram muito bem o encontro com golo aos cinco minutos de Grlić e um bom leque de oportunidades, mas no segundo tempo o Betis equilibrou a partida e chegou ao empate de penalti por Cucurella Hernández. Tudo empatado e tudo em aberto para a segunda mão no Olímpico de Sevilha. Carlos Vinicius acredita no apuramento e lamenta alguma falta de energia no jogo de ontem.

"A equipa esteve bem no geral, fez uma grande partida, esforçou-se. É certo que no último terço do jogo tive a sensação de que faltou energia, aquele murro necessário para enfrentar um lance de um para um, para arrematar forte de fora da área. Vamos tentar colocar os jogadores novamente em forma para que na próxima semana em Sevilha, possamos ter isso."

Também o capitão Ricardo Horta não esconde a confiança para o segundo jogo e já tem identificado o grande aspeto a corrigir em Sevilha.

Sabemos que quase não podemos perder a bola, que é uma equipa muito forte na transição, com muita qualidade, e agora já estamos alertados para esse tipo de jogo. Mas é como disse, vamos preparados com muita motivação e muita ambição para a segunda mão.

Atenção às transições, alerta o extremo do Sporting de Braga. Dizer ainda que Diego Rodríguez e Niakhaté saíram lesionados do encontro de ontem. São, entretanto, reavaliados hoje pelo departamento médico do Braga. A segunda mão joga-se na próxima semana, dia 16, na quinta-feira.

E para esta noite há mais dois jogos e outros quatro duelos na Conference League.

Para além do duelo no Dragão, há Bolonha, Aston Villa e Friburgo, Celta de Vigo a contar para a Liga Europa, ambos às 20h. Na Conference League há duelos interessantes, desde logo a Fiorentina e Crystal Palace. Há também Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar, Rayo Vallecano e AEK de Atenas e Mainz, Estrasburgo.

E antes de olharmos para o futebol nacional, falamos da Champions. PSG e Atlético de Madrid seguem em vantagem para a segunda mão dos quartos de final da prova.

O Atlético foi a casa do Barcelona vencer por 2 x 0 com gols de Álvarez e Sorloth. O jogo fica marcado pela expulsão de Cubarsí, do Barcelona. Antes do final da primeira parte, o árbitro da partida, o romeno Ivan Kovács, deu amarelo, mas o VAR, que tinha o português Tiago Martins em ajuda ao alemão Dingert, sugeriu que fosse mostrado o cartão vermelho. Hansi Flick deixou muitas críticas no final do encontro em relação a outro alegado penalti por assinalar a favor do Barcelona. O técnico do Barcelona falou depois da derrota por 2 x 0 contra o Atlético. João Cancelo jogou 86 minutos na equipa blaugrana.

Mais sorte tiveram os portugueses do PSG.

Venceram por 2 x 0 o Liverpool. João Neves fez a assistência para o gol de Kvaratskhelia. Doué fez o outro gol dos parisienses. Neves, Vitinha e Nuno Mendes fizeram os 90 minutos. Gonçalo Ramos não saiu do banco, tal como Salah do lado dos Reds. Pode fazer na próxima semana o último jogo pelo Liverpool na Liga dos Campeões.

Vamos fechar a falar de futebol nacional. José Mourinho é para continuar no Benfica. Rui Costa diz que está em sintonia com o técnico.

É o destaque de hoje do jornal A Bola. O presidente do Benfica vem colocar alguma água na fervura depois do empate em Rio Maior contra o Casa Pia. O resultado voltou a criar incertezas quanto à continuidade do técnico, mas ao jornal A Bola, o líder da Sada Encarnada revela confiança em José Mourinho.

Vou encontrar por mais um ano, não é uma questão neste momento.

Estão em sintonia, treinador e presidente?

Estamos em sintonia.

Rui Costa, depois de José Mourinho ter dito no final do duelo com os Gansos que gostaria de continuar na Luz na próxima temporada.