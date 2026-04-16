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Olá, bem-vindos à Vixi Suave. Estava aqui a fazer gestos de compositor, parecia o Rui Massena, mas não, Rui Pedro. Ainda não há acordo para a legislação laboral. A eleição para os órgãos externos está de novo mergulhado num potencial drama, naquele que é uma grande desconcertação social e parlamentar. É dia de eleição dos órgãos externos ou, como se diz em inglês, esta é para ti Vasco, outsourcing.

Nós valorizamos todos os setores. Valorizamos o setor público, valorizamos o setor privado e valorizamos o setor social. E somos um governo, efetivamente, de concertação.

O presidente da República não se pode substituir aos intervenientes. Os trabalhadores têm representantes, os empresários têm representantes, o governo representa o poder executivo e são esses os três intervenientes que têm que se entender.

O governo tomará uma decisão final sobre a proposta a enviar ao Parlamento e depois o Parlamento decidirá. E o senhor presidente da República terá a sua intervenção no procedimento legislativo.

Eu serei sempre coerente com as declarações que fiz.

Conhecemos aquilo que são as posições que o senhor presidente da República já manifestou sobre isso e naturalmente que sabemos interpretá-las. É bom para a democracia que o Parlamento possa ainda assim estar municiado com esse acordo, mas se assim não for, o governo não deixará de apresentar uma proposta de lei. O nosso espírito de concertação é muito sólido, muito consistente, muito forte.

Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Já explica a seguir porque é que o Vasco, ou ele explica porque é que escolheu o Fix You e tenho comigo o Vasco Maldonado Correia, que é da Rádio Observador e jornalistas da seção de política, Mariana Lima Cunha e Rita Tavares. Vai começar a Vixi Suave. Ó Vasco, explica lá as Coldplay.

Podemos ir por vários caminhos. Houve Montenegro, Coldplay.

Eu estava a perguntar se era a banda preferida do primeiro-ministro.

Pode ser por aí.

Isso é no mesmo vídeo em que ele diz: "O meu clube é Portugal".

Sim.

Também cola muito bem com a ida dele ao Dragão ver o jogo de semana passada.

E que a parte preferida no cozido à portuguesa são as couves. Mas pode ser por aí, pode ser porque António José Seguro na presença aberta passou por uma localidade em que teve que ver um vídeo da destruição com esta música por trás e fez uma cara muito séria. E porque Fix You, em inglês, concertar.

Ba dum tss.

Concertação.

Exatamente.

Que piada total.

Que é coisa que ninguém está a conseguir.

Muito bem.

Espero que tenham gostado.

Não, gostamos bastante, mas então eu vou dizer uma coisa.

Gostou tanto ou muito, Rui? Ele não se comprometeu. É uma expressão antiga.

Não ponham muito.

O suficiente, sim.

Quanto baste. Vasco, começo por ti então, só para dentro de tudo, tens alguma coisa a dizer ou não?

Sim. É altura de continuar a falar sobre este tema da eleição para os órgãos externos.

O Vasco a mostrar-se esgotado desde o início do programa. É altura de continuar a falar deste tema.

Desde a minha primeira intervenção aqui que falamos sobre isto e ainda há bocadinho recebemos notícias de que não vai ficar fechado hoje. Já foi adiada a eleição para o Conselho de Opinião da RTP e eu acho que é péssimo sinal este tema ir se arrastando, porque é quase um ano de indecisão. É só ver que nas últimas semanas vamos sendo obrigados a falar sobre o impasse, sobre as negociações. E é bom lembrar, não querendo desvalorizar o bom funcionamento da democracia, que este é um tema que parece quase feito em laboratório para ser só mesmo a bolha da política. Quem vive isto intensamente no dia a dia a conseguir acompanhar, é experimentar perguntar às pessoas, a amigos, familiares, o que acham sobre o impasse.

Não, há bocado fui ao pingo doce.

E não se falava de outra coisa.

Não, eu queria passar à frente e a senhora disse: "Olhe, hoje só pode passar se o Tiago Antunes for eleito pelo outro lado." Já, então pronto. Isto está no dia a dia das pessoas, Vasco, não desvalorizes assim.

Sim, estou muito preocupado também com o Conselho de Opinião da RTP. Não que não seja importante, mas quando nem isto funciona, é normal depois que a consequência seja o descrédito da política. Por isso tinha sido positivo isto ficar fechado já hoje, até porque há problemas maiores em Portugal e no mundo. Agora, sendo a votação em urna, acho que podemos esperar algumas surpresas, desde logo com o Provedor de Justiça indicado pelo PS, surpresas que talvez não surpreendam assim tanto. Se assim não fosse, o Hugo Soares não teria apelado à responsabilidade dos deputados para garantirem essa eleição de Tiago Antunes. E isso acho que o tema não ficar fechado hoje vai causando algum embaraço, algum embaraço também para o Chega e, neste caso, do Conselho de Opinião da RTP, que nestes primeiros tempos como partido grande, este primeiro ano, estes primeiros dois anos como partido grande, nomeou dois deputados para o Conselho de Opinião, duas assessoras para suplentes noutros dois órgãos. Parece mais ou menos elementar que se são órgãos externos do Parlamento Os indicados devem ser externos ao Parlamento.

O parecer da Comissão de Transparência pode ser bobo, porque o Vasco já explicou a lógica da coisa.

Mariana, queres que continue? Deixa-me só dizer que estes órgãos externos são um pouco agora como a Estreita de Ormuz, apesar de grandes, por precaução a gente nunca sabe quando está fechado . Quando é que está aberto. Parece: "Isto agora vai."

Fico sem palavras com a dead joke, Rui. Mas é para comentar a sopa de entulho. Eu ia falar um bocadinho no mesmo sentido que o Vasco.

Obrigado, Mariana.

Nada, Vasco, eu estou aqui para ti. Porque isto parece que é o que dá uns meses sem eleições. Estávamos tão habituados a ter dramas eleitorais permanentes que agora os partidos têm de arranjar alguma coisa com que nos entreter. Mas o que eu acho sobretudo bizarro é que neste momento em que gravamos os deputados estão a votar para os órgãos externos da Assembleia. E descrevemos também que Hugo Soares esteve a fazer um último apelo aos deputados do PSD para que votem em Tiago Antunes, em particular. Sendo que temos relatos de vários deputados do PSD de que há algum desconforto, incómodo com a escolha de Tiago Antunes. O que é incompreensível é que passado tanto tempo, não tenham sido conseguidos nomes absolutamente consensuais, no sentido em que seja seguro que vão ter esse consenso, e que é um consenso forte por ter de ter dois terços dos deputados em funções. Porque estes adiamentos durante tanto tempo foram para quê, exatamente? Dá a ideia de que se perdeu imenso tempo, primeiro a dividir o bolo, a dividir quem é que ia indicar que lugar, e se calhar não falar de uma parte muito importante, que é: mesmo que alguém indique um lugar, a seguir esse lugar tem de ter os dois terços de aprovação, e portanto, todos estes nomes têm de ter um mínimo de consenso, de conhecimentos na área, etc. Não vale a pena estarem agora os deputados e os líderes parlamentares a atirarem-se ao ar, quando passou quase um ano em que a ideia era esta: indicar nomes que passassem, que não voltassem a passar uma imagem de que o Parlamento está a brincar com esta situação. O Tribunal Constitucional já tinha sido adiado. Eu acabei de assistir a uma discussão de 20 minutos sobre se o parecer da Comissão de Transparência era ou não vinculativo para os deputados poderem votar no Conselho de Opinião de RTP.

Estão no supermercado.

Exatamente, sim, é uma coisa que preocupa imenso. Por acaso a Teresa Morais estava a fazer compras e o Hugo Soares e o Ventura também, então estiveram todos a discutir isso. Acho que foram as únicas pessoas no país que perceberam essa discussão. Mas de facto acho que os deputados também podiam abreviar um bocadinho algumas dessas tricas no Parlamento, que acabaram com o André Ventura aos gritos a dizer que era a lei da selva no Parlamento e que tinham retirado uma urna e que era gravíssimo, com os outros deputados todos a desvalorizar e dizer: "Bem, faz para a semana a eleição". Mas de facto acho que esta parte mais, não sei se trágica ou cómica, do Parlamento às vezes não abona muito a favor do próprio Parlamento.

Rita, relativamente ao teu entulho. Sopa de entulho.

Acho que vamos todos dar ao mesmo, que é de facto a imagem do Parlamento não é boa, mas eu não gosto muito de desconsiderar os processos parlamentares e achar que eles são uma coisa que só interessa a algumas pessoas e que as pessoas lá fora não se interessam nada. Tanto interessam, que a imagem que isto passa é de descrédito e que as pessoas estão cada vez mais desanimadas com os partidos ditos do sistema e a fugir para outro tipo de ofertas que há no mercado eleitoral. De maneira que não me parece que isto seja uma coisa assim tão da bolha. Por outro lado, também acho que isto não é mais do que o retrato do último resultado eleitoral. É o quê? Dois terços, sejam com quem for, num Parlamento tão dividido, são sempre difíceis de conseguir e muito à tangente, seja com que bancadas a estarem envolvidas, vão ser sempre conseguidos por uma unha negra. É o que vai acontecer hoje. Quase que basta que alguém fique escondido na garagem durante a votação para mudar as coisas.

Que alguém tenha uma gripe, qualquer coisa.

Eu nem vou falar de arranjos intestinais, por exemplo, desculpem. Mas a coisa está mesmo à tangente.

Deixa só fazer um parêntesis que uma vez o Matos Fernandes adiou uma audição de uma comissão e os deputados estavam todos: "Inacreditável, não queria responder a isto". E ele no início disse: "Ó senhores deputados, desculpem lá, é que eu tive um grande arranjo intestinal, é só isso".

Ninguém está livre.

Portanto, isso entra na dialética parlamentar.

Até os arranjos intestinais na dialética parlamentar podem ter leitura política, atenção. Por isso mesmo, é preciso esperar, e neste caso até vai ser bem tarde, porque parece que há muitos mais boletins do que deputados. A probabilidade maior neste momento até é que na bancada do PSD para nomes do PS e na bancada do PS para nomes do PSD, não seja tudo unânime e que não se queiram engolir alguns sapos concretos e se calhar teria sido avisado, por exemplo, o Partido Socialista não avançar para este acordo com um nome tão vincado como o Tiago Antunes, tão vincado do ponto de vista partidário. Porque tem uma longa ligação a governos do Partido Socialista, quer se estivesse numa segunda ou terceira linha com o José Sócrates, quer agora muito mais à frente no costismo. É muito marcado politicamente e por si mesmo um fator que pode complicar tudo, ainda mais com o Parlamento tão dividido. Não sei, se calhar estou um bocado conformada, mas acho que isto vai ser a nossa vida sempre que alguma coisa precisar de uma maioria um bocadinho mais robusta, seja uma maioria para o orçamento do Estado, por exemplo, isso já vimos que vai ter que haver sempre negociação, quanto mais para uma maioria de dois terços para distribuir lugares. Mistura-se aqui uma série de questões que são de facto explosivas, mas que se as pessoas também estão muito estupefactas, também convém dizer-lhes que este é o resultado das eleições legislativas. Foi isto.

Para a balcanização parlamentar, antes que a balcanização parlamentar o pare. Era só pra seguir na onda dos desarranjos. Isto é um grande desarranjo parlamentar, acho que é uma boa expressão a ser utilizada.

Ou arranjo, depende do ponto de vista.

Ou arranjo. Vamos então pra um arranjinho que também não tem corrido muito bem, que é uma sopa das chegadas. Não é chegadas. Isto é de Trás-os-Montes, da Alfândega da Fé, e supostamente era uma sopa que era dada aos trabalhadores durante a ceifa pra ganharem mais energia a meio. Portanto, é uma sopa robusta direcionada aos trabalhadores que comam e depois trabalhem.

Mas a dentulha também é isso, não é?

É mais ou menos, sim. Também é uma sopa bem robusta. Mas como aparecem sempre as mesmas e há um programa por semana, está meio difícil.

E a sopa a ferver não dá pra tudo.

Não dá, o caldo entornado e essas coisas. Queres ir lá, Vasco?

Eu vou, sabendo que temos todos de ser muito rápidos, mas é pra falar da reforma laboral, claro. Vai dando a ideia de que o governo está mais ou menos preparado pra enviar a proposta para o Parlamento com ou sem acordo. Acho que o mínimo também é isso que se tem visto tanto do primeiro-ministro como da ministra do Trabalho. E nesta altura já começa toda a gente a perder a paciência. O governo diz, e bem, que as negociações não se podem eternizar, mas sabendo já ou vendo o aviso do presidente da República de que sem acordo a proposta volta para trás, talvez fosse a altura também de alguma responsabilidade, isto para um governo que diz que vem combater a burocracia, os atrasos do Estado, talvez poupar-nos esse exercício de mandar a lei, fazer com que o presidente da República a vete e que comece tudo de novo.

Rita, antes ir à Mariana.

Olha, eu estou atenta às declarações, sobretudo do presidente da República, António José Seguro, que diz que será sempre coerente com as posições que tomou no passado em relação a tudo e mais alguma coisa. Isto tinha a ver com a reforma laboral, em que ele também foi claro que ia marcar o processo ao dizer, quando ainda era um simples candidato, e aliás, quando o disse pela primeira vez, era mesmo um simples candidato, porque foi antes da primeira volta, nos debates televisivos, António José Seguro foi muito claro ao dizer que sem a UGT ele não votaria, mas que bastaria o acordo da UGT pra lei passar. Mas ele também tinha se mostrado sempre muito insatisfeito com o fato de não ter havido uma votação. As alterações à reforma laboral não foram no programa eleitoral de Luís Montenegro, e esse era logo o primeiro argumento do presidente da República. Portanto, agora, com as coisas tão difíceis na concertação social, e a poder, o primeiro-ministro disse-o várias vezes no debate quinzenal desta semana, acabar tudo nas mãos do Parlamento. Quer dizer, aquilo que passar para Belém, porque alguma coisa provavelmente passará, se não tiver a UGT dentro do pacote, vai ter um chumbo. Outra coisa não se pode esperar nesta altura de António José Seguro.

Mariana, 30 segundos só pra poderes falar sobre este tema.

Sim, só pra dizer que o governo tem feito o maior esforço pra tentar passar a imagem de que está a tentar negociar até às últimas consequências e que se não haver acordo, não foi por si. Acho que a ministra do Trabalho nem sempre ajudou Luís Montenegro a construir essa narrativa, mas que está a tentar fazer ali a UGT, por vezes tem dado uma ajuda e, portanto, acho que Luís Montenegro tem cada vez mais a convicção de que pode lavar daí as suas mãos se conseguir fazer vencer a sua narrativa e por isso é que tem avisado tantas vezes que a última palavra é do Parlamento, quase que não é responsabilidade do governo.

Já não quer saber da concertação social.

Exato. Olha, foi o que foi.

Eu tentei.

Muito bem, e a última palavra desta primeira parte é pra dizer que termina aqui e voltamos já a seguir na segunda parte da Vizionados.