A capitania do Porto do Funchal cancelou no domingo o aviso de mau tempo no mar, mantendo-se o aviso amarelo para as previsões de temperaturas elevadas na parte sul da ilha da Madeira.

“Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respetivas condições de navegabilidade”, pode ler-se na informação divulgada pela capitania.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa sul da Madeira sob aviso amarelo devido às previsões de “persistência de valores elevados da temperatura máxima”, em vigor até às 21:00 de segunda-feira.

De acordo com o IPMA, a temperatura máxima hoje no Funchal foi de 25 graus centígrados, havendo previsões de que atinja os 27 de máxima e os 20 de mínima na segunda-feira.

Visto que o aviso amarelo é para toda a parte sul da Madeira, as temperaturas poderão até ser superiores em outros pontos da orla costeira nesta zona da ilha.