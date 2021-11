Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro, o choque. Depois, a realidade do choque. Agora, um choque com a realidade. Apenas 24 horas depois de ter sido tornado pública a detenção da jogadora Aminata Diallo por um alegado envolvimento na bárbara agressão à companheira de equipa Kheira Hamraoui, o futebol francês em geral e o universo PSG continuam a tentar perceber todos os contornos do macabro episódio que está a marcar a atualidade e que conheceu mais desenvolvimentos, com pormenores sobre o que realmente aconteceu na madrugada de 4 de novembro após aquele que seria apenas um mero jantar de equipa e que terminou com Hamraoui a ter de receber assistência hospitalar além de mais um interveniente que foi identificado… estando detido.

Segundo o Journal du Dimanche, houve uma nova detenção preventiva relacionada com o caso na noite desta quarta-feira. A pessoa em causa, um homem (não existe mais nenhum pormenor sobre a sua identidade, a nível de idade ou nacionalidade) será próxima de Diallo e é conhecido das autoridades por casos de crime organizado, extorsão e atos de tortura no passado, tendo alegadamente planeado o cenário de agressão a Hamraoui a partir da prisão de Lyon-Corbas, onde já se encontra a cumprir pena por outro caso.

O L’Équipe acrescenta ainda mais um pormenor que faz a ligação entre Diallo e o alegado orquestrador de todo o ato: existirão algumas chamadas telefónicas de cariz ameaçador da jogadora a companheiras de equipa, que denunciaram as mesmas à polícia de Versalhes, com origem em pontos próximos da prisão onde se encontra este segundo elemento envolvido no caso. Os dois indivíduos agressores, que estavam na altura de cabeça e cara tapadas na agressão, ainda não foram encontrados pelas autoridades até ao momento. Um pormenor: no comunicado que fez logo esta quarta-feira, o PSG falou apenas no nome de Diallo e não da agredida e acrescentou ainda que os ataques tinham sido feitas a “jogadoras” e não a “uma jogadora”.

Os motivos para o envolvimento de Diallo no filme ainda não parecem estar claros mas tudo aponta para a competitividade que existia com Hamraoui, jogadora que ocupa a mesma posição no meio-campo do PSG. “Segundo uma pessoa próxima da investigação, investiga-se em particular a pista da rivalidade desportiva. A rota que a Diallo fez de carro essa noite também parece suspeita aos olhos da polícia”, explicou uma fonte ao L’Équipe, num processo que ainda está longe de chegar ao fim mas que deixou o futebol francês incrédulo.

Confirmado parece estar apenas o que se passou na noite do ataque. Depois de um jantar que juntou todas as jogadoras, equipa técnica e staff da equipa parisiense, Aminata Diallo deu boleia na sua viatura a duas companheiras, Hamraoui e Sakina Karchaoui. Esta última saiu primeiro e ficou em casa. Seguia-se Hamraoui e foi já perto da residência desta que surgiram os dois indivíduos encapuzados. Um ameaçou Diallo mas nunca lhe tocou nem fez mal, o outro atacou a visada com uma barra de ferro, provocando-lhe feridas nas pernas e nas mãos que levaram a que fosse conduzida para o hospital para ser suturada.

Mais estranho ainda, Diallo e Hamraoui, que vivem nesta fase no mesmo bairro em Paris, tinham vários amigos e grupos em comum, tendo mesmo passado férias juntas com outras pessoas como aconteceu no verão de 2019 no México, após terem ficado de fora do Campeonato do Mundo disputado precisamente em França. Ambas têm também fotografias nas suas redes sociais numa outra viagem, neste caso ao Dubai. “Até por isto, não consigo acreditar que a Aminata [Diallo] está envolvida numa espécie de conspiração contra a Kheira [Hamraoui]”, revelou uma fonte do PSG ao Le Parisien, explicando em paralelo que o restante grupo está a ser “protegido” até por estar em vésperas de defrontar um rival pelo título, o Lyon.

Sobre a personalidade vincada de ambas as protagonistas, ninguém tem dúvidas: Diallo foi despedida do Lyon depois de ter feito ameaças a uma companheira de equipa por alegados insultos racistas, Hamraoui teve problemas na passagem pelo Saint-Étienne e ficou também afastada da seleção mais de dois anos mesmo ao atravessar a melhor fase da carreira no Barcelona. Sobre o caso em si, ninguém fala até haver algo mais substancial, o que pode acontecer esta quinta-feira quando Maryvonne Caillibotte voltar a ouvir Aminata Diallo, que até ao momento já recusou quatro vezes qualquer ligação a este caso.