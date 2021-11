Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas confessou que está “profundamente triste” com o caso de tráfico de drogas, diamantes e ouro que alguns militares portugueses montaram no seio das missões da Organização das Nações Unidas (ONU) na República Centro Africana. E apesar do “profundo repúdio” que expressou, diz que não está envergonhado: “Sabe porquê? Porque as Forças Armadas não são aquilo”.

Estas foram as primeiras declarações prestadas pelo almirante António Silva Ribeiro desde que a Polícia Judiciária confirmou as centenas de buscas e as detenções efetuadas no âmbito da Operação Miríade que colocaram dois dos 11 arguidos em prisão preventiva.

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas foi dos primeiros a saber das suspeitas que recaíam sobre dois militares, mas assegura que só percebeu a dimensão do esquema na segunda-feira: “Não havia, nem nunca houve até agora, a perceção de que o problema tinha esta dimensão”.

O almirante assegurou que “não há possibilidade de repetição” do esquema de tráfico: após tomar conhecimento do caso, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas instituiu medidas complementares que incluem mais ações de fiscalização no aeroporto e na preparação das bagagens, assim como mais controlo nas partidas para a República Centro Africana e na chegada a Portugal.

Mesmo condenando os atos criminais alegadamente praticados por militares destacados na República Centro Africana, o almirante elogiou a iniciativa de quem, tendo tomado conhecimento do esquema em causa, o comunicou pela cadeia hierárquica militar. E apelou para que os crimes alegadamente cometidos por militares dos Comandos não ofusquem o “trabalho extraordinário”, “valor”, “prestígio” e os “brilhantíssimos serviços” das Forças Armadas naquele país.

Questionado sobre se este caso pode colocar num perigo ainda maior os militares portugueses atualmente destacados na República Centro Africana, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas considerou que não porque “a ONU e as autoridades locais, tal como nós, vão compreender que este foi um fenómeno localizado, num grupo restrito e numa ocasião específica”.

“As nossas forças na República Centro Africana gozam de prestígio pelos atos heróicos na defesa da vida das população“, considerou António Silva Ribeiro: “Foi depois de Portugal chegar que a paz e tranquilidade melhorou muito. Agora [as pessoas] vivem em melhores condições. Saberão bem avaliar o contributo que os militares deram naquele país ao serviço da ONU”.