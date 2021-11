Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há uma corrida às urgências pediátricas devido a um aumento das doenças respiratórias entre bebés e crianças. A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias (conteúdo pago), que escreve que o principal causador de problemas é Vírus Sincicial Respiratório que este ano não só apareceu mais cedo como está a ter uma incidência acima do normal.

O Vírus Sincicial Respiratório pode causar doença grave nos menores de cinco anos e é ainda mais agressivo nas crianças com menos de um ano de idade. Segundo aquele jornal, que contactou vários hospitais, há vários bebés e recém-nascidos ventilados. A consequência está a ser uma pressão nas urgências e internamentos pediátricos.

Segundo o JN, em Braga e em Gaia há quadros clínicos mais graves do que o habitual associados a este vírus, pressão também sentida em hospitais de Lisboa, Porto e Coimbra.

No Hospital de Gaia, há “não só recém-nascidos e crianças com poucos meses, mas também algumas mais velhas”, afirmou Maria Graça Ferreira, diretora do serviço de Pediatria/Neonatologia de Gaia, citada pelo jornal. A situação era expectável porque os períodos de confinamento a que a pandemia de Covid-19 obrigou interferiram com a normal circulação dos vírus.