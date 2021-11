Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro falou “hoje mesmo” [sábado] com o Presidente da República sobre a operação miríade, “procurando dar informação sobre este caso”. A garantia foi deixada por Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, no programa “A lei da bolha” na TVI24.

Sobre a conversa mais não disse, mas diz não desvalorizar a necessidade de comunicação institucional entre ministro da Defesa, primeiro-ministro e Presidente, e, por isso, “essa matéria tem de ficar esclarecida entre eles”. Mas também tem de ficar esclarecido o comportamento de Gomes Cravinho, o que será feito no Parlamento, tendo o ministro aceitado ser ouvido na Assembleia.

Duarte Cordeiro acredita que não houve “nem da parte do ministro da Defesa nem do primeiro-ministro” qualquer ferir da relação institucional entre estes órgãos e o Presidente. “Se há dúvidas serão resolvidas entre estes atores”.

O secretário de Estado aproveitou para dizer, várias vezes, que “o importante é sabermos que as instituições funcionam. O importante é quando existe crime sabermos que instituições funcionem”, e foi o que levou as instituições militares a informarem as instituições de investigação judiciária. Duarte Cordeiro salientou, ainda, que “no início do processo não havia indícios que levasse a achar que ia ganhar esta dimensão”, e por isso as análises devem ser vistas “à luz da informação existente quando se colocou a questão e devem ser vista numa perspetiva que me parece que foi a circunstância inicial e não a atual”.

Para o secretário de Estado a imagem das Forças Armadas não sai ferida desta situação, até porque, acrescenta, “todos devemos sentir que existe capacidade das organizações de corrigirem as situações e foram as forças armadas que detetaram”.