Darwin pode sair do Benfica já no final da temporada. Quem o diz é o empresário do jogador, que garante que o avançado uruguaio tem várias propostas de clubes europeus e que em breve vai reunir com Rui Costa para acertar uma eventual transferência “em junho ou julho”.

“Por respeito, e por uma questão de profissionalismo, não posso dizer os nomes das equipas com quem falámos. Os principais clubes europeus contactaram-nos para comprar o Darwin, isso significa que ele está a trabalhar bem. Estamos em contacto com o Benfica e nos próximos dias vou para a Europa. Vamos ter um encontro com o Rui Costa, vamos trabalhar para uma negociação que terá lugar em junho ou julho. Estamos tranquilos, procuramos fazer o melhor por ele e pelo Benfica”, explicou Edgardo Lasalvia em entrevista ao Tuttomercato, onde acabou por não confirmar que um dos interessados é a Juventus.

A confirmar-se, é mais do que expectável que o Benfica consiga lucrar com a transferência de Darwin. O jogador de 22 anos custou 24 milhões de euros aos encarnados no verão de 2020, tornando-se a contratação mais cara da história do clube, e de lá para cá marcou 22 golos e fez 13 assistências ao longo de 57 jogos para todas as competições. Darwin tem estado em bom plano esta temporada, acabando por conquistar a titularidade, mas o empresário do avançado garante que este continua com “os pés no chão”.

“O Darwin tem um grande potencial mas não somos condicionados pelos rumores dos jornais. Olhamos para a situação com tranquilidade e orgulho mas ele não deve ficar deslumbrado com os rumores. Tem consciência de que está a viver um momento bonito e ele sabe que terá de continuar assim, sempre com os pés no chão”, acrescentou Lasalvia.

O jogador não foi à seleção do Uruguai devido a um problema no joelho, motivo que o levou a deixar a partida contra o Sp. Braga com algumas queixas, mas o agente do avançado garante que a decisão foi tomada com base na precaução. “Sentiu um pouco de desconforto no final do último jogo que disputou, por isso não conseguiu estar na seleção. O joelho é o mesmo que foi operado e a equipa médica preferiu deixá-lo a descansar, para evitar mais lesões”, terminou Edgardo Lasalvia.