José Saramago foi condecorado postumamente com o Grande Colar da Ordem de Camões, que distingue serviços prestados à língua portuguesa.

A distinção foi entregue esta terça-feira à noite, no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, onde decorre o concerto de abertura das comemorações do centenário de Saramago, que se assinala em 2022. A condecoração foi recebida por Pilar del Río, presidente da Fundação Saramago e viúva do escritor, refere a TSF.

A Ordem de Camões foi criada este ano. O decreto-lei que criou a nova ordem foi aprovado em Conselho de Ministros em junho passado, para “distinguir quem preste serviços relevantes à língua portuguesa e à sua projeção no mundo e à intensificação das relações culturais entre os povos e as comunidades que se exprimem em português”.

José Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922. Apesar de o seu centenário só se assinalar no próximo ano, as comemorações arrancaram esta terça-feira, com um programa diversificado em torno do Prémio Nobel da Literatura. A abertura do programa aconteceu durante a manhã, numa cerimónia simbólica na Casa dos Bicos, sede da Fundação Saramago, em Lisboa.

O concerto no São Luiz, a cargo da Orquestra Metropolitana de Lisboa, foi antecedido pela leitura do “Manifesto pela Leitura”, da espanhola Irene Vallejo.