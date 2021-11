O envelhecimento faz parte no normal percurso da nossa vida e é importante aceitá-lo, evitando que seja encarado como algo negativo. O que podemos (e devemos) prevenir é o envelhecimento precoce. A pele é um órgão muito importante — o maior do nosso corpo — e deve ser cuidada, tal como cuidamos dos olhos, coração, músculos, articulações. E é sobre isso mesmo que vamos falar, sobre todos os cuidados a ter para evitar que as rugas e perda de elasticidade surjam antes do seu tempo. Além de uma boa alimentação, um sono de qualidade e proteção solar, a escolha do cosmético certo, como RESVERATROL LIFT Cashmere Cream, de Caudalie, pode ajudar a manter o aspeto jovem da pele. Neste artigo, explicamos-lhe tudo o que precisa de saber para uma pele de aspeto saudável aos 40 anos.

Os efeitos do tempo na nossa pele

A passagem dos anos tem inevitavelmente efeitos na nossa pele, sendo esta diferente aos 20, 30, 40 anos e por aí adiante. Com o envelhecimento, a pele tende a tornar-se mais áspera, a perder elasticidade e fica até mais frágil. Além disso, se quando somos mais jovens a gordura está distribuída uniformemente por todo o rosto, com o envelhecimento, a gordura tende a perder volume no tecido subcutâneo (aquele que está entre o músculo e a pele), sobretudo nalgumas zonas específicas — como bochechas, queixo, nariz, olhos —, o que lhe confere um aspeto por vezes mais flácido e magro. E não podíamos deixar de referir, claro, as rugas. As mais profundas, localizadas habitualmente na testa e entre as sobrancelhas, são as chamadas rugas de expressão, que, tal como o nome indica, são resultado da repetição de determinadas expressões faciais. Já as linhas mais finas são geralmente causadas por danos associados à exposição solar, ao tabaco ou até ao normal processo de envelhecimento. Por volta dos 40 anos, a nossa pele produz consideravelmente menos colagénio e ácido hialurónico, o que leva a uma perda de firmeza de cerca de 40% e a rugas cada vez mais visíveis.

Para que servem os cosméticos?

Seja aos 40 anos ou em qualquer idade, se há hábito que devemos adotar sempre e desde sempre é a aplicação de um bom creme hidratante. À medida que os anos passam, a nossa pele tende a tornar-se mais seca, o que favorece o aparecimento das tais finas linhas e das rugas. E como atua um hidratante e o que faz do seu uso assim tão importante? Este tipo de cosmético atua como uma espécie de barreira que retém a água na pele, contribuindo para que esta tenha um aspeto mais jovem. Além disso, a adoção de uma boa rotina de cuidados dermatológicos está associada a outros benefícios, como uma maior firmeza, uma tez mais luminosa, menor risco de manchas, entre outros. A grande questão para muitas pessoas é: “Como escolher?”. À chegada da loja, deparamo-nos com prateleiras e prateleiras de cremes, como cosméticos antirrugas, séruns, cremes de noite, cremes de dia… Escolher bem é importante, claro, mas não tem de fazê-lo sozinho. Fale com o seu médico dermatologista e peça-lhe ajuda para selecionar o creme mais adequado à sua pele ou os aspetos a ter em conta no momento da compra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pele suave como caxemira

O segredo para uma pele jovem e saudável está em grande parte na própria pele. Caudalie sabe-o. Foi por isso que a marca pegou no seu número um antienvelhecimento em França, que promete uma pele 95% mais refirmada, e o reinventou. “Caudalie e Harvard Medical School juntos descobriram que a patente Resveratrol + ácido hialurónico é duas vezes mais eficaz do que o retinol na produção natural de colagénio”, lê-se no site da marca de cosméticos. Mas não se ficaram por aqui: a esta dupla adicionaram o colagénio vegan, que potenciou a sua eficácia. Foi assim que surgiu esta solução antirrugas e firmeza, com a fórmula patenteada Caudalie x Harvard patent: RESVERATROL LIFT Cashmere Cream.

Esta gama é composta por:

4 fotos

E tanto quanto se preocupa com a sua pele, Caudalie preocupa-se com o ambiente. É por isso que, além da fórmula vegan e clean e de ser constituída por 97% de ingredientes de origem natural, as embalagens da gama RESVERATROL LIFT Cashmere Cream são 100% recicláveis. Já as cartonagens são feitas com papel certificado FSC mais aligeirado e sem película plástica, permitindo reduzir a pegada de carbono em 40%. A cereja no topo do bolo? A gama RESVERATROL LIFT Cashmere Cream dá para todos os tipos de pele.

A importância do estilo de vida

Utilizar o cosmético certo para a nossa pele é muito importante, mas os cuidados a ter para uma pele jovem e bonita não se devem ficar pela aplicação de cosméticos. A pele é um reflexo do nosso estilo de vida, sendo, por isso, essencial que adotemos bons hábitos. Tome nota de algumas recomendações para prevenir o envelhecimento precoce da pele e que deve colocar em prática depois dos 40 anos: