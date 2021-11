Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Apesar de só ter a introdução nos diferentes mercados agendada para o próximo ano, a Kia irá apresentar o novo Niro a 25 de Novembro. Será a segunda geração do SUV compacto, um dos segmentos mais importantes para o mercado europeu, em matéria de vendas.

Para abrir o apetite, o construtor sul-coreano divulgou alguns teasers sobre o novo Niro, o que desde logo permite antecipar algumas das soluções a que irá recorrer para atrair potenciais clientes. A assinatura luminosa frontal é diferente e envolverá os faróis, tudo indicando que na traseira o pilar posterior exibirá um prolongamento cromático do tejadilho à zona inferior da carroçaria.

Os teasers revelados pela Kia permitem ainda concluir que há grandes semelhanças entre o modelo de série, que será revelado na próxima quinta-feira, e o protótipo HabaNiro que o fabricante apresentou em 2019. O protótipo, que apresenta parecenças óbvias com a 2ª geração do SUV compacto, exibe praticamente a mesma solução para a frente, da assinatura luminosa aos faróis, o mesmo acontecendo com a zona lateral e traseira.

O protótipo HabaNiro parece antecipar grande parte das soluções estéticas do novo Kia Niro 5 fotos

No interior, a Kia rompe com o que se conhecia na antiga geração, bem como o que foi antecipado pelo HabaNiro. O tablier segue a linha hoje muito em voga nos modelos eléctricos mais modernos, de linhas direitas e “limpas”, privilegiando a sensação de espaço, surgindo um ecrã de grandes dimensões que liga o painel de instrumentos digital ao display central, com a mesma tecnologia.

Garantido parece estar o facto de o novo Niro só recorrer a versões electrificadas, ou seja, nada de motores a gasóleo, com as propostas a estarem limitadas apenas a unidades a gasolina híbridas e híbridas plug-in, além de uma versão 100% eléctrica. Tudo indica ainda que a versão exclusivamente eléctrica irá continuar a propor duas capacidades distintas para a bateria, à semelhança do que já acontece hoje, na actual geração, que oferece um acumulador com 39,2 kWh em alternativa a outro de 64 kWh.