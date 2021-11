Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em lingerie e de saltos altos, deitada no chão ou na cama, Madonna partilhou fotos provocadoras no Instagram, na passada quarta-feira, que foram posteriormente removidas por violarem as políticas de nudez da rede social. A autora de “Material Girl” voltou a publicar as fotos, desta vez com o emoji do coração sobre os mamilos, o principal motivo da censura, criticando a posição do Instagram relativamente à nudez feminina.

Para mim, ainda é surpreende viver numa cultura que permite que cada centímetro do corpo da mulher seja exposto, exceto o mamilo. Como se essa fosse a única parte da anatomia da mulher que pudesse ser sexualizada. É o mamilo que alimenta o bebé! (…) E o rabo nunca é censurado em lado nenhum”, aponta.

Madonna garante que não foi notificada pelo Instagram aquando da remoção das fotografias, acrescentando: “O motivo que deram ao meu agente, que nem cuida da minha conta, foi que uma pequena parte do meu mamilo foi exposta”.

Na publicação, a cantora de 63 anos deixou ainda uma dura crítica ao dia de Ação de Graças dos Estados Unidos, classificando as tradições como “mentiras”: “Perfeitamente cronometrado com as mentiras que fomos criando para acreditar em peregrinos pacíficos, que dividiam o pão com os indígenas americanos, quando chegaram a Plymouth Rock! Deus abençoe a América.”

Esta polémica surge após a foto — também apagada –, em que Madonna pousa ao lado do fotógrafo Steven Klein, o qual lhe aponta uma faca à garganta, e na legenda agradece aos que “dormiram em sofás e trabalharam longas horas de graça”.