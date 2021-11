Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Liga de Clubes emitiu um comunicado na sequência do Belenenses SAD-Benfica para dar conta de um encontro de emergência que se vai realizar esta segunda-feira e onde serão analisados todos os episódios que levaram a que os azuis entrassem em campo apenas com nove elementos antes de ficarem reduzidos a seis no início da segunda parte e Manuel Mota dar o jogo por terminado com 7-0. Em paralelo, foi também pedida uma reunião urgente com as autoridades de Saúde para clarificar os protocolos existentes.

“A Liga Portugal convocou uma reunião de Direção Extraordinária para esta segunda-feira, após a qual será divulgada uma nota oficial sobre toda a matéria envolvendo os episódios verificados no jogo entre a Belenenses SAD e o SL Benfica, referente à jornada 12 da Liga Portugal bwin”, anunciou o órgão através de um comunicado enviado ao final da manhã deste domingo.

“No âmbito do mesmo assunto, foi também solicitada uma reunião, com carácter de urgência, à Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto e à Direção-Geral da Saúde, com o propósito de obter esclarecimentos claros sobre o protocolo de contingência sanitária em vigor nas competições profissionais de futebol, em concreto quais foram os procedimentos e critérios adotados neste caso pelo Delegado de saúde local para determinar contactos de alto risco dentro do plantel da Belenenses SAD”, acrescentou ainda no mesmo texto dado a conhecer esta manhã.

“A meio da tarde, pedimos à Liga o adiamento. O que nos responderam foi que tínhamos oito jogadores para ir a jogo. A nossa alternativa era ter falta de comparência. Às 19h, havia um lesionado e um que não estava cá. Não havia sequer condições para jogar. Às 19h13, há revisão da lista de disponíveis, que resulta dos testes PCR, e nós pedimos para não jogar às 19h13. Pedimos ao Benfica para não jogar às 19h13. Falei com a Liga bastante mais cedo do que com o Benfica e disseram-me que tinha oito jogadores para ir a jogo. A alternativa era a falta de comparência e perder dois a cinco pontos. Essa era a alternativa às 15h”, comentou no final do encontro Rui Pedro Soares, líder da Belenenses SAD.

Ao Observador, uma fonte próxima do processo garantiu que nunca a Liga de Clubes referiu a ninguém do conjunto lisboeta que tendo oito jogadores seria obrigado a entrar em campo ou que incorreria no risco de falta de comparência, reservando mais comentários para esta segunda-feira.

Em atualização