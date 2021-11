A circulação ferroviária na Linha do Minho, em Viana do Castelo, está interrompida desde as 12h52 na sequência do atropelamento de um homem de 56 anos que está a ser assistido no local, disse à fonte da proteção civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que o atropelamento ferroviário aconteceu na saída da ponte Eiffel sobre o rio Lima, em Darque, no sentido norte/sul.

Ao local compareceram seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários, da Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia e a PSP.