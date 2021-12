Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os guionistas do “Drive to Survive” da Netflix dificilmente poderiam ambicionar um final de temporada de 2021 como aquela a que estamos a assistir na Fórmula 1, sobretudo depois de tudo o que aconteceu neste Grande Prémio em estreia da Arábia Saudita. Entre bandeiras vermelhas, cinco chamadas de safety car (três delas virtuais), colisões que chegaram aos dois concorrentes pelo título, penalizações e autênticas “explosões” por parte dos chefes de equipa, houve mesmo um pouco de tudo. Tanto que, fazendo quase uma retrospetiva, era só uma questão de ligar as câmaras e deixar que os episódios acontecessem.

Por isso, no final, a expectativa para perceber a opinião dos protagonistas era grande. Da parte dos pilotos, as questões até foram mais calmas; já entre os chefes, os recados foram mais que muitos, já a antecipar a luta de titãs em Abu Dhabi onde quem acabar na frente será campeão mundial da Fórmula 1.

Could Lap 37 in Jeddah be one of the defining moments of the season? ????#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/vfrLzUVJW9 — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

“Eu não percebi porque é que ele travou tanto e depois bati mas depois ele acelerou. Foi algo confuso. Eles têm muita velocidade mas estamos a fazer um grande trabalho. Isto é para toda a gente na fábrica. Foi um evento incrível. A pista é fenomenal para conduzir, dura, mas incrível”, comentou Lewis Hamilton, que conseguiu a terceira vitória seguida, em alusão à colisão com Max Verstappen a 13 volta dos final.

"That has got to be the craziest race I remember!" Lewis and Bono debrief after the flag in Jeddah ????#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/XgpZ1KBKB2 — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

“Aconteceu muita coisa com a qual não concordo. Dei tudo na pista. Eu deixei-o passar, ele [Hamilton] não quis ultrapassar e tocámo-nos. Não entendi o que se passou ali. As coisas vão ser decididas em Abu Dhabi, espero que possa ser um bom fim-de-semana”, atirou o neerlandês, que foi perdendo a vantagem que tinha no Mundial apesar de três segundos lugares seguidos e está agora empatado com o britânico.

Where to start? We finished 2nd, after an eventful race and a lot of things happened that I don’t fully agree with. I went for it on track and gave it my all. Thanks to all fans, for supporting me and voting me Driver Of The Day! On to Abu Dhabi #KeepPushing ???????? #SaudiArabianGP pic.twitter.com/5kV8083ebd — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 5, 2021

“Não penso que as coisas estejam resolvidas em definitivo neste Grande Prémio. O resultado no final e a vitória do Lewis [Hamilton] foi merecida. Podíamos estar aqui a falar de uma saída da corrida por um par de vezes devido a uma asa dianteira partida, não quero estar aqui a lavar roupa mas… Foi uma corrida espectacular mas não foi uma boa corrida. Acidente? Aquilo que a telemetria diz é que ele ia a desacelerar, depois acelerou outra vez e a seguir desacelerou de novo. O Lewis não sabia do que se estava a passar e houve uma sequência errada de mensagens. A forma de conduzir deve ser avaliada e examinada mas é difícil, muito difícil, talvez demasiado difícil. Só queremos que seja um campeonato limpo e que ganhe o melhor, se o Max foi o melhor no final fico em paz com isso. É só preciso que seja uma corrida justa”, comentou à Sky Sports Toto Wolff, chefe da Mercedes que na altura do acidente soltou a fúria nos phones que tinha nos ouvidos mas no final acabou de sorriso largo a saudar Lewis Hamilton.

“Estamos excessivamente regulamentados e existem regras em relação à distância dos dez carros mas uma formação não é uma volta de formação se for um reinício de corrida. Parece-me que até determinado ponto acabam por existir demasiadas regras. Penso que o desporto sentiu hoje falta do Charlie Whiting [antigo diretor de corridas falecido em 2019], lamento dizer, mas tinha uma grande experiência. Aquela penalização de cinco segundos também nos fez sentir um pouco perdidos. O Lewis [Hamilton] está com excesso de velocidade, vão os dois largos, têm situações complicadas… Uma das coisas que temos falado é o ‘deixá-los correr’. E é isto que justifica a penalização? Estávamos a tentar desistir do lugar e de repente ele aparece por trás. Foi muito frustrante, muito irritante”, salientou ao mesmo canal Christian Horner, chefe da Red Bull que não parou de acenas a cabeça em sinal de discordância depois da penalização.