A fotografia da cadela labradora Pepper a brincar com bolas de sabão no jardim valeu à dona Zoe Ross o prémio de melhor fotografia no concurso das imagens mais cómicas dos animais de companhia.

Nunca pensamos que iríamos ganhar, mas participámos na competição porque adorámos a ideia de ajudar uma instituição de solidariedade, bastando para isso enviar uma foto engraçada da Pepper. Ela é uma macaquinha, muito orgulhosa de si própria, que traz objetos do jardim e passa por ti à espera que repares nela. Ela é a cadelinha mais feliz que já conhecemos e é completamente amada”, mencionou a fotógrafa amadora num comunicado enviado às redações.

O prémio tem o valor de 2,000 libras (cerca de 2,300 euros) com o bónus de ajudar a instituição solidária Animal Support Angels. Questionada sobre o que fará com o prémio, Zoe confirma que vai doar algum dinheiro à instituição e gastará o restante com os seus cães. “Temos tido tanto feedback sobre a forma como a Pepper tem colocado um sorriso no rosto das pessoas. Que ótima maneira de ajudar a promover a solidariedade e espero que muitos mais [participantes] entrem [no concurso] nos próximos anos”, sublinhou a vencedora.

Aliar solidariedade à positividade que os animais de companhia trazem à vida dos donos é o objetivo do Comedy Pet Photo Competition, explicam os fundadores Paul Joynson-Hicks e por Tom Sullam.

A edição deste ano destacou pintainhos a tentar decifrar as suas sombras, o gato a dormir ao lado de um copo de vinho ou o cão com a cabeça enterrada na areia.