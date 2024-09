Duas organizações de defesa dos direitos dos animais anunciaram que a beluga que se tornou famosa na Noruega após ter levantado suspeitas de ser uma ‘espiã russa’ foi abatida com tiros, tendo sido encontrada morta no sábado passado. Os grupos Noah e One Whale afirmaram ter apresentado queixa à polícia norueguesa, pedindo que fosse aberta uma investigação.

Conhecida como Hvaldimir, um trocadilho entre a palavra norueguesa ‘hval’, que significa ‘baleia’, e o primeiro nome do presidente russo, Vladimir Putin, a beluga branca apareceu pela primeira vez na costa da região de Finnmark, no extremo norte da Noruega, em 2019. No último sábado foi encontrada morta numa baía na costa sudoeste do país.

O corpo do animal foi transportado na última segunda-feira, dia 2 de setembro, para o Instituto Veterinário norueguês para autópsia e um porta-voz da instituição anunciou que o relatório é esperado “dentro de três semanas”.

Regina Crosby Haug, líder da One Whale, que disse ter visto o corpo de Hvaldimir na segunda-feira, referiu à AFP que a baleia “tinha vários ferimentos de bala à volta do corpo”. Já o dirigente da Noah, Siri Martinsen, afirmou que “os ferimentos na baleia são alarmantes e de uma natureza que não pode descartar um ato criminoso”. A Marine Mind, uma outra organização que também acompanhou a baleia, disse ter encontrado o corpo de Hvaldimir a flutuar na água no sábado.

Com uma idade estimada entre os 15 e os 20 anos, Hvaldimir era jovem para uma beluga, que pode viver entre os 40 e os 60 anos, refere o The Guardian. Quando foi encontrada em 2019, os biólogos marinhos noruegueses removeram um arnês com um suporte adequado para uma câmara e as palavras “Equipamento São Petersburgo” impressas em inglês nos fechos de plástico.

As autoridades norueguesas disseram que Hvaldimir pode ter escapado de um recinto fechado e pode ter sido treinado pela marinha russa, uma vez que estava habituado aos humanos. Moscovo nunca emitiu qualquer reação oficial às especulações de que o animal poderia ser um “espião russo”.