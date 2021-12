Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto acabaram de pedir a medida de coação máxima para Manuel Pinho: prisão preventiva. O Ministério Público (MP) baseia-se em indícios de perigo de fuga para pedir a prisão preventiva do ex-ministro da Economia.

O MP entende que Manuel e Alexandra Pinho alienaram recentemente património e preparavam-se para não voltar a Portugal. O casal Pinho tem residência em Alicante (Espanha) e o ex-ministro da Economia viaja com regularidade para fora do espaço da União Europeia.

Se o juiz Carlos Alexandre não concordar com a prisão preventiva, os procuradores do caso EDP solicitaram então que o magistrado do Tribunal Central de Instrução Criminal determine a prisão domiciliaria de Pinho, conjugada com o depósito de uma caução de valor significativo que o Observador ainda não conseguiu apurar.

Se o juiz determinar apenas o depósito de uma caução, o MP quer que o passaporte de Manuel e Alexandra Pinho seja apreendido para que o casal não possa viajar para fora da União Europeia e do Espaço Schengen.

O advogado Ricardo Sá Fernandes vai agora contestar os argumentos do MP. O juiz, Carlos Alexandre, irá decidir apenas após ouvir a resposta da defesa ao pedido de prisão preventiva do Ministério Público.

“Pedido de prisão preventiva? Tenho de estar preparado”, dissera o advogado

À entrada do campus da justiça, esta manhã, o advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, já admitira estar preparado para a hipótese do MP pedir prisão preventiva. “Uma das hipóteses em cima da mesa é a aplicação da medida de coação de prisão preventiva”, reconhecera, acrescentando: “De forma responsável tenho de estar preparado para todos os cenários possíveis. Um dos cenários é que o MP peça essa medida de coação”.

A audiência de esta quarta-feira, em que o Ministério Público pediu prisão preventiva para Manuel Pinho, seguiu-se a uma noite passada pelo antigo ministro da Economia e da Inovação no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em Moscavide, depois de ter sido interrogado no Tribunal Central de Instrução Criminal.

Uma offshore e 15 mil euros mensais do GES na base das suspeitas

Na manhã desta terça-feira, o ex-ministro da Economia tinha sido detido após ser interrogado no caso EDP. Ao mesmo tempo, o MP emitiu um mandado de detenção de Alexandra Pinho, uma vez que faltou a um interrogatório. Alexandra Pinho acabou por ser interrogada também esta terça-feira mas foi posteriormente libertada.

Na base do processo está a sociedade offshore Tartaruga Foundation, através da qual Pinho recebeu cerca de 15 mil euros mensais do Grupo Espírito Santo (GES) enquanto exerceu funções como ex-ministro da Economia de José Sócrates, entre 2005 e 2009. Desde que o Observador revelou a existência dessas transferências mensais em abril de 2018, e desde que Manuel Pinho foi formalmente constituído como arguido, nunca Alexandra Pinho tinha sido considerada suspeita.