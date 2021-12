Caso EDP. Estas são as suspeitas contra o casal Pinho que levaram o MP a avançar com a detenção

O primeiro cheque do BES depositado na conta de Alexandra Pinho foi precisamente esse de agosto de 2004, com o valor de 32.500 euros. O saque foi feito sobre uma conta do próprio banco então liderado por Ricardo Salgado e do qual, naquele momento, Manuel Pinho ainda era administrador executivo.

A partir daí, os restantes 12 cheques preenchem um ano inteiro e têm uma regularidade mensal. Isto é, foram emitidos mensalmente entre 28 de abril de 2008 e 29 de abril de 2009 e têm valores que variam entre os 20 mil euros (quatro cheques), os 16.750 euros (três cheques), os 16.500 euros (dois cheques) e os 17.000 euros (três cheques).

Pormenor: só no mês de abril de 2009, Alexandra Pinho recebeu um total de 34.000 euros divididos por dois cheques de valor individual de 17.000 euros,. O MP suspeita que o destinatário final destes fundos era, de facto, Manuel Pinho. Ou seja, que Alexandra Pinho terá sido utilizada como uma alegada intermediária entre Salgado e Pinho.

Manuel Pinho e mulher recebiam 20 mil euros por mês do BES

Depois de ter interrogado Manuel Pinho no final de julho, os procuradores do caso EDP solicitaram documentação ao Novo Banco — que assumiu e gere o arquivo do BES — sobre os salários que Alexandra Pinho recebia enquanto curadora da coleção de fotografia BES Art e os negócios imobiliários e créditos concedidos à sociedade imobiliária Pilar Jardim, detida a meias pelo casal Pinho.

Os magistrados do Ministério Público concluíram que Alexandra Pinho ganhava 6.930 euros mensais como alta funcionária do BES — valor que os procuradores somam aos cerca de 15 mil euros depositados mensalmente, entre 2005 e 2009, na conta da Tartaruga Foundation no Banque Privée Espírito Santo.

Este valor teria como destinatário Manuel Pinho e seria pago por alegadas ordens de Ricardo Salgado — isto, na perspetiva do Ministério Público, representaria uma contrapartida por alegados benefícios concedidos pelo então ministro da Economia à EDP e ao GES. No total, o casal Pinho recebia mais de 20 mil euros mensais do grupo liderado por Ricardo Salgado.

Mais pagamentos de uma nova offshore para Manuel Pinho

Nos novos indícios que o MP reuniu contra Manuel Pinho e a sua mulher consta uma transferência de uma sociedade offshore diferente da ES Enterprises — pagamento esse realizado quando Manuel Pinho ainda era ministro da Economia e que foi descoberto pela intensificação da investigação a Alexandra Pinho.

Está em causa um cheque de 57.910,87 euros da Quebra Investments Ltd, com sede em Gibraltar, que foi depositado na conta de Alexandra Pinho no BES. Isto apesar de o cheque ser passado à ordem de “Manuel António Gomes de Almeida Pinho” — o nome completo do ex-ministro que consta do cheque do BCP e que foi incluído nos autos do caso EDP, consultados pelo Observador.