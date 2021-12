Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ex-ministro socialista Manuel Pinho foi esta terça-feira detido após ter sido interrogado, no âmbito do caso EDP, confirmou o Observador junto de fonte do DCIAP. O Ministério Público deteve o ex-ministro, como medida preventiva, para ser presente a um juiz de instrução criminal – Carlos Alexandre.

O Ministério Público vai promover junto de Alexandre uma medida de coação mais gravosa do que o termo de identidade e residência.

A mulher do ex-ministro, Alexandra Pinho, deveria ter comparecido esta manhã nas instalações do DCIAP. Faltou e tem um mandado de detenção emitido em seu nome, emitido pelos procuradores do caso EDP.