Internamentos voltam a subir no domingo com mais casos desde o fim de janeiro

No que às mortes a lamentar diz respeito, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que concentra um maior registo (sete) — ao todo, desde o início da pandemia, já morreram 7.916 pessoas em LVT.

No Norte morreram mais seis pessoas, à semelhança do Algarve. Há ainda três vítimas a lamentar no Centro e no Alentejo, respetivamente. Já as ilhas — apesar do contínuo aumento de casos na Madeira — não registam qualquer óbito.

Nas últimas 24 horas morreram mais 17 homens (um deles entre os 50 e os 59 anos, e oito com 80 ou mais anos) e oito mulheres (uma entre os 60 e os 69 anos, e sete com 80 ou mais anos).