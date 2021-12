Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O rapper americano Kanye West deixou-se invadir pelo espírito natalício e doou cerca de quatro mil brinquedos às crianças do bairro de Englewood, em Chicago.

O evento decorreu no interior do pavilhão desportivo do Kennedy King College, no passado dia 19 de dezembro. Várias famílias reuniram-se no evento que ofereceu comida, jogos e uma visita ao Pai Natal. O artista, de 44 anos, não marcou presença fisicamente, mas enviou uma grande quantidade de brinquedos para o evento 4K Toy Giveaway.

Proprietários de restaurantes e outros líderes residentes juntaram-se a esta iniciativa e contribuíram para a doação de brinquedos.

A representante da assembleia municipal de Chicago, Stephanie Coleman, disse, segundo a ABC7, que “neste Natal ele [Kanye West] tornou-se o nosso Pai Natal dos tempos modernos”.

Estou muito orgulhosa que o Kanye esteja mais uma vez a responder ao nosso pedido de ajudar as crianças de Chicago e não só. Ele não é um estranho na nossa comunidade. A sua presença sempre foi sentida nos bairros.”

Não é a primeira iniciativa solidária do artista, agora chamado de “Ye”. Recentemente, o artista doou cerca de mil refeições à Skid Row no dia de ação de graças.

No ano passado, Kayne West — próximo do ex-Presidente americano Donald Trump — apoiou os movimentos contra a discriminação racial e a violência polícial nos Estados Unidos, na sequência da morte de George Floyd. O rapper ajudou a família da vítima e criou um plano financiado de educação para a filha mais nova Gianna.

Entre outras causas de cariz social, é de realçar também a criação da Fundação Dr. Donda West que tem como objetivo combater o abandono escolar nos Estados Unidos, principalmente em crianças mais desfavorecidas. Em parceria com outras organizações comunitárias, é dada a oportunidade das crianças darem aso à sua capacidade criativa através de programas de produção musical.

O artista nasceu em Atlanta, mas viveu parte da sua vida com a mãe (Donda) em Chicago, após o divórcio dos pais quando tinha 3 anos. Em 2o20, West comprou e reconstruiu a sua casa de infância para utilizar como cenário para o lançamento do seu novo álbum Donda — em homenagem à mãe.