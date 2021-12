Depois da tempestade, a bonança. Ano Novo chega com tempo de abril, sem chuva e 20ºC em quase todo o país

A culpa de tudo isto, segundo as previsões meteorológicas, é que se espera que se instale sobre a Península Ibérica uma massa de ar muito mais quente do que o normal para esta altura do ano, daquelas que são normais… em abril e não no fim de dezembro, início de janeiro. Muito bom para quem fez planos para o litoral – e os privilegiados estão tanto a norte como a sul, porque o tempo até estará ligeiramente mais quente no Porto, por exemplo, onde sexta, 31, se esperam máximas de 20ºC, e sábado, 1, 18ºC, do que em Lisboa, em que nos dois dias os termómetros deverão ficar nos 18ºC, ou em Faro, em que se preveem 19ºC. Mas menos agradável para os amantes da neve, porque essa nem vê-la, nem no ponto mais alto do país: nada de chover ou nevar no pico da Serra da Estrela, onde as máximas serão de 12ºC e as temperaturas estarão positivas à noite.

Se ha instalado sobre nosotros una masa de aire mucho (¡muchísimo! ????) más cálida de lo normal. Como si #Nochevieja fuera en el mes de abril ????????. pic.twitter.com/nJPpz2olG5 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) December 27, 2021

Depois do ciclo de superfícies frontais do Natal, que trouxeram mau tempo, com chuva e vento, é a bonança depois da tempestade. Ainda que exagerada. Pelas contas dos especialistas, estes valores médios, entre os 18º e 20ºC de temperaturas máximas, equivalem a 5 a 10ºC acima dos valores habituais para esta altura do ano, mas poderá haver zonas onde esses registos cheguem a 15ºC acima do que é normal e até se batam recordes em algumas zonas da Península Ibérica.

Há quem lhe chame o “anticiclone africano”, um fenómeno raro em pleno inverno, que aparece de 30 em 30 anos, como, em sentido contrário, rara foi a tempestade Filomena entre 6 a 11 de janeiro de 2020, que gelou a Península e bloqueou sobretudo Espanha, com neve como não se via há quase 80 anos.

Pues eso, ya tenemos al culpable simplón de la subida de temperaturas de final de año 2021 y año nuevo 2022: "el #AnticiclonAfricano que aparece cada 30 años" , algo así como una #Filomena en negativo, aunque ésta aparece cada 60-80 años. pic.twitter.com/TgHcAbizTj — RAM Revista del Aficionado a la Meteorología (@RAM_meteo) December 27, 2021

Assim, até terça ainda haverá chuva em todo o país, mas apenas intensa e frequente no litoral norte e centro. Quarta o céu ainda estará nublado e carregado. Mas a partir de quinta já haverá sol e as temperaturas começarão a subir (a única exceção é mesmo os Açores, onde continuará chover). Sexta instala-se o bom tempo, que vem para ficar pelo menos até segunda, dia 3. A partir daí, a primeira semana do novo ano manter-se-á sem chuva e com temperaturas amenas, mas já não tão altas.