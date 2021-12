Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Brisa Concessão Rodoviária anunciou esta quarta-feira que prevê investir no próximo ano 65 milhões de euros em obras de alargamento, melhorias de pavimento e novas lojas nas áreas de serviço (Colibri). No mesmo comunicado de imprensa, indicou que os preços das portagens vão subir em 30% das estradas, logo a 1 de janeiro, com uma subida média de 1,57%.

A empresa indica que os preços vão subir em 28 das 93 portagens aplicadas na classe 1, “sendo que, na maioria dos percursos com mais elevada frequência de automobilistas ou com maior extensão, o impacto será diminuto”.

Notando que “as taxas de portagem não são atualizadas desde 2019”, a Brisa inclui uma tabela onde indica quais serão os aumentos de custos, onde se incluem, por exemplo, mais 5 cêntimos no percurso Lisboa-Cascais na A5 e 25 cêntimos no trajeto Porto-Valença pela A3. Entre Porto e Lisboa, o percurso na A1 vai subir 20 cêntimos e de Lisboa ao Algarve, pela A2, mais 35 cêntimos.

Relativamente aos investimentos a fazer em 2022, a Brisa destaca que o plano anual “ultrapassa em 41% e 25% os investimentos realizados nas autoestradas operadas pela Brisa Concessão Rodoviária, respetivamente em 2020 e 2021”.

Eis a lista das principais intervenções a realizar, segundo a empresa:

• Conclusão da modernização das Galerias Central e Sul dos Túneis de Águas Santas, no sublanço Águas Santas-Ermesinde (A4 e A3);

• Reformulação do nó de Ermesinde, na A4;

• Novas lojas Colibri, nas autoestradas A1, A2 e A5;

• Beneficiação do pavimento dos sublanços Porto (VCI) – EN12 – Águas Santas (A3), Braga Oeste – EN201 (A3) e Aljustrel – Castro Verde – Almodôvar – S.B.

Messines (A2);

• Beneficiações localizadas no pavimento nas autoestradas A1, A2, A3 e A6;

• Reabilitação de viadutos nas autoestradas A1 e A3;

• Intervenções em viadutos, passagens e outras obras de arte, nas autoestradas A1 e A13;

• Estabilizações de taludes nas autoestradas A1, A4 e A9;

• Instalação de barreiras acústicas nas autoestradas A1, A3 e A12.