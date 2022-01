Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

18.755 quilómetros, sempre sobre carris, desde Lagos, no Algarve, a Singapura, com onze paragens para trocar de linha — eis, dizem os especialistas em viagens, aquela que poderá brevemente transformar-se na mais longa viagem de comboio do mundo. Mas apenas quando as ligações ferroviárias entretanto interrompidas pela pandemia forem respostas: tanto a ligação Lisboa-Hendaye, como a Paris-Moscovo ou a Moscovo-Pequim estão desde 2020 suspensas, o que impossibilita para já este sonho tornado realidade para os amantes da ferrovia.

Foi em dezembro de 2021 que os primeiros trajetos de comboio alguma vez feitos no Laos foram inaugurados. Até então, contou o Daily Mail, citando vários especialistas em viagens, a mais longa viagem de comboio acabava no Vietname — mas também partia de Portugal. Ao todo, eram cerca de 17 mil quilómetros entre o Porto e Ho Chi Minh, com passagens pela Sibéria, China e Mongólia. Agora, que a ligação entre Boten, na fronteira com Yunnan, na China, e Vientiane, capital do Laos, foi assegurada (ao todo são 414 quilómetros de ferrovia, paga pelo governo de Pequim), já é possível ir um pouco mais longe, sempre de comboio.

The new longest possible train journey in the world. pic.twitter.com/W9ajgTyY0b — Epic Maps ????️ (@Locati0ns) December 12, 2021

Segundo Mark Smith, antigo chefe das estações londrinas de Charing Cross e Cannon Street e autor do blogue de viagens Seat 61, quando todas as ligações estiverem a funcionar o percurso vai poder ser feito em 21 dias — já contando com o tempo necessário para transbordos e burocracias. “Anteriormente, só se podia ir até ao sul de Ho Chi Minh e depois ir de autocarro através do Camboja para chegar a Banguecoque. Mas agora há o caminho de ferro que atravessa o Laos. É um feito muito impressionante”, congratulou-se o entusiasta da ferrovia ao britânico Daily Mail.

Eis os troços da viagem, que, estima Mark Smith, deverá custar cerca de 1.150 euros: Lagos-Lisboa; Lisboa-Hendaye; Hendaye-Paris; Paris-Moscovo; Moscovo-Pequim; Pequim-Kunming; Kunming-Boten; Boten-Vientiane; Vientiane-Banguecoque; Banguecoque-Padang Besar; Padang Besar-Penang; Penang-Kuala Lumpur; Kuala-Lumpur-Singapura.