Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Corticeira Amorim voltou às compras. Desta feita anunciou a aquisição de metade da italiana Saci por 48,66 milhões de euros.

Em comunicado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), a Corticeira Amorim explica que chegou a acordo para adquirir 50% desse grupo sedeado em Turim, na Itália, e que era detido em partes iguais pelas famílias Getto e Perlich (de Itália e da Alemanha respetivamente). A Corticeira vai adquirir a parte da família Perlich.

O grupo Saci é composto por 17 empresas que estão presentes em diversos setores, mas a atividade principal é a produção e comercialização de muselets, as cápsulas metálicas que estão nas rolhas das garrafas de champanhe.

Tem 340 trabalhadores e presença em mais de 30 países.

Segundo o mesmo comunicado, a filial mais relevante é a ICAS – Industria Canavesana Attrezzature, fundada em 1956 em Ivrea, por Bruno Getto, que criou e desenvolveu uma máquina automática para a produção de muselets, que até à data eram feitas manualmente. Hoje em dia, acrescenta Corticeira Amorim, “a ICAS é atualmente o principal produtor mundial de muselets”.

O grupo SACI foi expandindo a gama de produtos, que tem atualmente tampas e cordões de arame, vedantes para as indústrias do vinho e do champanhe, além de dar apoio técnico às caves, desde a consultoria à instalação dos sistemas de transporte e manuseamento, até ao engarrafamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As principais instalações estão em Itália, Alemanha e também em Portugal.

Em 2020, o grupo Saci teve um volume de negócios consolidado de 70 milhões de euros e um EBITDA (que indica a rentabilidade operacional) de 10,5 milhões de euros.