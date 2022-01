A EDP Renováveis (EDPR) informou esta quinta-feira que concluiu a construção do parque solar Riverstart, o maior do Indiana, Estados Unidos, anunciado em 2018, com uma capacidade de 200 megawatts (MW) e capaz de abastecer 36 mil casas.

“A EDP Renováveis, subsidiária do grupo EDP para as energias renováveis, acaba de completar a construção do parque solar Riverstart, o maior do Indiana, com uma capacidade instalada de 200 MW“, informou a empresa, em comunicado.

Segundo a EDP, o projeto vai gerar energia suficiente para abastecer 36.000 casas, tendo sido fechado um acordo de compra de energia (PPA, na sigla inglesa) a 20 anos com a Hossier Energy Cooperative para a comercialização da energia produzida pelo novo parque.

A construção do parque solar Riverstart deu origem à criação de 700 postos de trabalho, disse a EDP, que considera que a infraestrutura “dará um contributo importante para a transição energética e a expansão de energia limpa na região”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A EDPR alienou uma participação de 80% deste projeto no final do ano passado.

A assinatura do PPA para a construção do parque Riverstart Solar Park, no Condado de Randolph, estado de Indiana, foi anunciada em abril de 2018.

“O projeto também trará benefícios económicos para a região e para o estado de Indiana sob a forma de postos de trabalho, pagamentos aos proprietários de terras e de impostos e circulação de dinheiro nas comunidades locais”, sublinhou a EDPR, em comunicado enviado naquela ocasião.

Na mesma nota, era explicado que o compromisso da Hoosier Energy, cooperativa de geração e transmissão de energia sediada em Bloomington (EUA), beneficiará 18 cooperativas elétricas que abastecem os consumidores no centro e sul de Indiana e no sudeste de Illinois, regiões que servem mais de 300.000 lares, terrenos agrícolas e empresas.