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Boa noite, está com a Rádio Observador. São 2h da manhã, eu sou Martim Madeira, está na hora de atualizarmos todas as notícias. Começamos com a política nacional. O Chega ignora a posição do PSD e conta com o partido do governo para aprovar uma revisão constitucional. Apesar de o PSD ter dito que só fala no tema lá para 2027, André Ventura considera que é uma prioridade para o país e quer entregar um projeto de reforma na próxima quinta-feira no Parlamento e desafia também a restante direita a acompanhar o Chega.

Eu acho que face à importância do tema e face à importância destes assuntos, a reforma da Justiça, a reforma do setor econômico nacional, a reforma da nossa identidade ideológica e da carga ideológica que a Constituição ainda tem, eu acho que não há nenhum partido não socialista que possa ficar fora deste desafio.

Declarações de André Ventura aos jornalistas durante a tarde de segunda-feira. Já voltamos ao líder do Chega para falar sobre outro tema, mas primeiro a Iniciativa Liberal, que também decidiu que vai apresentar uma proposta da revisão constitucional. Estabelece um prazo de 30 dias para fazê-lo. A IL quer elevar a propriedade privada a direito fundamental e rever toda a Constituição Econômica. Em comunicado, os liberais tomaram esta decisão na sequência do anúncio feito pelo Chega. Também consideram que é uma das medidas fundamentais de que o país precisa neste momento e querem também fazer uma reflexão sobre os direitos individuais face às tecnologias emergentes de inteligência artificial. Voltamos, sim, agora ao Chega. André Ventura mostra-se satisfeito com a promulgação do presidente quanto à Lei da Nacionalidade. Ainda que António José Seguro tenha lamentado a ausência de um consenso mais alargado e menos ideológico quanto ao diploma, o líder do Chega diz que, pelo menos, foi o consenso possível.

Teve que se fazer um consenso o possível entre três partidos que veem isto com esta diferença. Não é nem o presidente da República, nem o primeiro-ministro, nem os líderes dos partidos que escolhem a composição que o Parlamento tem, são os portugueses. Portanto, compreendo o que diz o presidente da República, mas esta Lei da Nacionalidade tem a marca das três grandes forças que atualmente coexistem no Parlamento.

André Ventura, em declarações na sede do Chega. Também o governo saudou desta promulgação da Lei da Nacionalidade por parte do presidente da República, mesmo sem o consenso do Partido Socialista, é o que adianta o ministro da Presidência, Leitão Amaro.

Faltou o PS por razões que só o PS conhece. Teve todas as oportunidades. Na primeira e na segunda vez. E foi feito um grande esforço para envolver e para criar condições para a participação do Partido Socialista, mas o Partido Socialista quer continuar a colocar de fora, num consenso que é nacional, num consenso dos órgãos de soberania, da grande maioria do Parlamento. O PS quis ficar de fora e quis insistir, e aí está. É uma lei que remove um enviesamento ideológico que foi introduzido na Lei da Nacionalidade entre 2018 e 2024.

No entender do ministro da Presidência, o atual diploma regula melhor as entradas em Portugal, mas mantém-se com uma base humanista.

Como assinalou bem o senhor presidente da República, e nós partilhamos, por um lado, é uma lei exigente, é mais exigente na ligação efetiva, nos prazos para obtenção da nacionalidade, por outro, e como disse o senhor presidente da República, concordamos, garante a proteção humanitária, garante a integração de crianças e menores. Ou seja, está totalmente alinhada esta lei com a política de imigração e cidadania que este governo tem defendido. Mais regulação, mais controle, mas humanista.

O ministro António Leitão Amaro, em declarações sobre a promulgação da Lei da Nacionalidade por parte do presidente da República. O ministro da Economia garante que os mais de 21 bilhões de euros que o governo quer alocar ao PTRR não estão a ser retirados do Orçamento de Estado. É dinheiro novo, assegura Manuel Castro Almeida. O ministro começa por explicar que um terço da dotação do PTRR é privado. Acrescenta que 96% das medidas que saem deste plano ainda não estavam orçamentadas.

Estas medidas não estavam dotadas em nenhum orçamento. Só 4% do PTRR é que tinha já uma dotação definida, que eram dotações que estavam atribuídas ao PRR, ao Portugal 2030 e ao PEPAC, para agricultura. Noventa e seis por cento das dotações do PTRR, ou seja, cerca de mais de 21 mil milhões de euros, é dinheiro novo, não estava em lado nenhum.

Castro Almeida pede aos privados para que contribuam para o interesse público com a construção de barragens e investimento nas redes elétricas e de água. Já sobre a obrigatoriedade das casas terem seguro contra catástrofes, o ministro diz que o governo não vai dar apoios a quem não tiver dinheiro para pagar. A EDP está a ser investigada pela Autoridade Espanhola da Concorrência por causa do apagão do ano passado. No entanto, a energética nega qualquer relação com o incidente. É uma das empresas visadas num dos oito novos inquéritos abertos pela autoridade espanhola, o que adianta, pelo menos, à Agência EFE. Fonte oficial da EDP confirmou à luz que a Elétrica Nacional recebeu, de facto, uma notificação de Espanha relativa à abertura de um processo à central térmica de Soto de Ribera, localizada nas Astúrias. No entanto, nega que essa infraestrutura tenha algo a ver com o apagão. A CNMC iniciou estas oito investigações contra empresas como a EDP ou a Iberdrola. Antes disso, também estavam a ser investigadas empresas como a Repsol, a TotalEnergies ou mesmo a Endesa. Passamos para o conflito no Médio Oriente. A Adalah, uma organização de defesa dos direitos humanos israelita, afirma que dois ativistas da Flotilha Global Sumud, detidos por Israel, estão a ser alvos de abusos psicológicos e maus-tratos. Segundo a organização, que visitou esta segunda-feira os dois detidos, os ativistas estão a ser sujeitos a interrogatórios que duram até oito horas, ameaças de morte ou até mesmo 100 anos de prisão. São ainda mantidos em celas com iluminação intensa e deslocados constantemente com os olhos vendados, inclusive durante as visitas médicas. A organização Global Sumud já tinha afirmado que o ativista brasileiro Thiago Ávila tinha relatado ter sido torturado e espancado quando foi detido pelas forças israelitas.O Alliance Fairfax, um navio de transporte de veículos com bandeira dos Estados Unidos, retido desde fevereiro devido à guerra, saiu do Golfo através do estreito de Ormuz. A equipa dinamarquesa revelou que a embarcação abandonou a região numa travessia sem quaisquer incidentes e que contou com a escolta das Forças Armadas dos Estados Unidos. De acordo com a Reuters, toda a tripulação do Alliance Fairfax está em segurança e ilesa. Os Emirados Árabes Unidos afirmam que interceptaram 15 mísseis iranianos esta segunda-feira. É o que adianta o ministro da Defesa do país. Dos 15 interceptados, o comunicado refere que 12 são balísticos e três são de cruzeiro. Os incidentes neste dia provocaram três feridos ligeiros. Devido a este incidente dos 15 mísseis iranianos, a Arábia Saudita já veio condenar o ataque iraniano aos Emirados Árabes Unidos e também o Reino Unido, através do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que também condenou este ataque iraniano e pediu para que seja resolvido o conflito e que haja um cessar-fogo, igualmente, como a Arábia Saudita. Passamos ao desporto. No campeonato nacional, o Sporting venceu de mão cheia o Vitória Sport Clube. O resultado foi 5 x 1. A equipa leonina chegou ao intervalo a vencer já por 3 x 0, com os gols de Gonçalo Inácio, Daniel Bragança e Maxi Araújo. Luís Soares e Luís Guilherme garantiram os dois gols na segunda parte. O gol do Vitória Sport Clube foi mesmo um autogol de Debast. Na reação à partida, o treinador leonino Rui Borges considera que neste jogo a equipa aumentou a eficácia.

Hoje foi um jogo realmente diferente. Também na fase inicial, nas duas oportunidades, fizemos logo dois gols. Acabamos por ser bastante eficazes, o que não fomos se calhar nos outros jogos, e acabou por nos dar alguma confiança para o decorrer do jogo. Fomos crescendo, fomos melhorando, fomos criando várias oportunidades de gol até, e fomos fazendo. Acho que acaba por ser justa a vitória, numa boa exibição, a equipa um bocadinho mais confiante, notório, mais atitude competitiva também.

Já do lado da equipa minhota, o técnico-adjunto Carlos Soares considera que este resultado é difícil de encarar.

É um resultado efetivamente pesado. No nosso ADN, no ADN do Vitória, está jogar em qualquer campo pra ganhar e foi isso que a gente quis. A gente até entramos bem no jogo, entramos pressionantes, entramos a assumir o jogo com bola, conseguimos ter alguma bola. Acontece que o Sporting nas duas primeiras oportunidades que tem no jogo, uma bola parada e por incrível que pareça, um pontapé de baliza a nosso favor, acaba por conseguir fazer dois gols. E a realidade é que depois desses dois gols, nós praticamente deixamos de existir, deixamos de assumir o jogo como nós gostamos que assumiria. É importante perceber isso para melhorar no futuro.

Rui Borges e Carlos Soares pelos microfones da Sport TV. O Sporting iguala assim o Benfica em termos de pontos. No segundo lugar da Liga Portuguesa de Futebol continua as Águias ainda nesse lugar, estão empatados. O Sporting está em terceiro. A diferença deve-se ao confronto direto que o Benfica leva uma vantagem. Ainda no desporto, está marcada pras 17h15 a final da Taça de Portugal, que vai opor o Sporting e o Torreense no dia 24 de maio. Foi um anúncio feito esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol. A final da Taça, como habitual, joga-se no Jamor. Portanto, pode desfrutar do leitão e de toda a festa da taça até às 17h15, hora que começa este jogo, esta final entre o Sporting e o Torreense. Notícia de fecho deste jornal. A informação está de regresso às 14h30. Até já!