O jogo entre Arsenal e Tottenham, no domingo, da 22.ª jornada da Liga inglesa de futebol, foi adiado devido à ausência de jogadores disponíveis nos gunners, anunciou este sábado o organizador da competição.

Os gunners não conseguiram apresentar o número exigido de atletas — 13 futebolistas de campo mais um guarda-redes — devido à pandemia de Covid-19, a várias lesões e ainda por ter futebolistas na Taça das Nações Africanas (CAN).

Este é o 21.º jogo adiado na Premier League desde 12 de dezembro, a maioria devido a atletas confinados pelo coronavirus.

O Arsenal, no qual jogam os portugueses Cedric Soares e Nuno Tavares, é quinto classificado, com 35 pontos, mais dois do que o Tottenham, sexto, que tem dois jogos a menos.