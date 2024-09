O fim de um longo calvário parece estar à vista. Desde a saída de Gilberto, no início da temporada passada, o Benfica ficou sem um lateral direito que fosse uma alternativa a Bah. Nos últimos meses, passaram pela posição nomes como Aursnes, João Neves, Diogo Spencer e, mais recente, Tiago Gouveia, que foi adaptado por Roger Schmidt durante a pré-temporada. O negócio apanhou de surpresa as hostes encarnadas, mas está consumado: Issa Kaboré é a nova contratação das águias para a nova época.

O jogador de 23 anos natural do Burkina Faso pertence ao Manchester City e chega a Portugal por empréstimo dos sky blues. O negócio perdurará até ao final da temporada, não tem qualquer cláusula de opção de compra e indica que o Benfica terá de pagar o ordenado do jogador na totalidade. Na última temporada, Kaboré atuou no Luton Town e, segundo a imprensa inglesa, estava a ser disputado por outros emblemas da Premier League, como o Tottenham. Contudo, o cenário de jogar a Liga dos Campeões parece ter sido decisivo na ida para a Luz.

O lateral chegou ao campeão inglês em 2020, depois de ter sido contratado aos belgas do Mechelen. Na primeira temporada, regressou ao anterior clube por empréstimo, seguindo-se novas experiências no Marselha e no Troyes. No Luton, foi titular regular no primeiro escalão do futebol inglês e, numa altura em que está no último ano de contrato, despoletou o interesse de vários clubes. Com Walker e Rico Lewis à frente na hierarquia, a opção passava pelo empréstimo, algo que Pep Guardiola nunca escondeu.

Issa Kaboré é o típico jogador que pode ser apelidado de “contratação CFG”, em referência aos jogadores que são contratados pelo City Football Group, têm qualidade e potencial, mas não conseguem singrar no Manchester City e permitem ao grupo lucrar com a sua venda. O burquinense caracteriza-se por ser um lateral rápido e ofensivo, que se associa bem com os colegas e é capaz de chegar à área e oferecer soluções ao futebol ofensivo da sua equipa. Ainda assim, se pegarmos neste fator, Kaboré não tem tido grande sorte na carreira.

Há aí Benfiquistas à procura de conhecer melhor o Issa Kaboré? Nós ajudamos ????#DAZNChampions pic.twitter.com/9WcBpZFhiE — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 28, 2024

Desde que chegou ao Manchester City, os empréstimos que teve foram para equipas que, na esmagadora maioria dos jogos, não dominam a posse de bola e estão em processo defensivo, algo que não favorece o lateral. Contudo, o facto de ter jogado, nas últimas três temporadas, em dois dos melhores Campeonatos da Europa, ajudou-o a desenvolver-se. Kaboré é forte no um para um, tem uma técnica de drible acima da média e, em termos defensivos, os seus índices agressivos permitem-no ser forte no desarme e fazem com que seja útil em termos defensivos. Resta saber como é que as suas características se moldam a uma equipa que gosta de ter bola e jogar no meio-campo adversário.

Sem nunca ter jogado pela formação inglesa, Kaboré esteve em ação em 26 jogos do Luton na última temporada, tendo feito duas assistências. No Marselha disputou 28 jogos e apontou um golo. Contudo, a melhor temporada da carreira aconteceu em 2021/22, época em que representou o Troyes e esteve em 32 jogos. Para além do clube francês, que pertence ao grupo City, o lateral esteve em destaque na brilhante prestação do Burkina Faso na CAN que terminou com a chegada às meias-finais e o quarto lugar final. No torneio, Kaboré disputou todos os minutos e fez três assistências, com 21 anos.