Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um azar na vida, uma doença, um pesadelo real em loop, que nunca acaba. Quando damos conta de que uma tragédia está a acontecer a outra pessoa, mais ou menos próxima, habitualmente pensamos: “a mim, nunca”. Nunca acontecerá, é impossível. Até ao dia. Joana Dias, realizadora de rádio e repórter de entretenimento na Antena 1, passou pelo mesmo raciocínio. Viu-se envolvida num caso de violência doméstica. Libertou-se, foi reconstruindo as peças, recorrendo à escrita, sempre a escrita, porque uma folha em branco não pode julgar, só ajudar.

Em 2019, decide lançar um podcast de dez episódios, com uma história semelhante à sua, mas sem nomes e caras. Entretanto, a pandemia leva-nos a todos para casa. E Joana Dias sentiu a urgência de tornar novamente seu aquilo que queria que fosse de toda a gente. “Há dois anos não conseguia dizer que a história era minha, mas, por causa da pandemia, comecei a ficar ansiosa com a quantidade de pessoas fechadas com os seus agressores. Achei que, à minha escala, tinha que fazer chegar a palavra à hora certa o que podia ter um bom efeito”, conta ao Observador. E fez. Lançou uma campanha no seu Instagram. Recebeu muitas mensagens com histórias de violência doméstica. “Estava na hora, não sou figura pública mas o meu trabalho é, tinha de sair do lugar de silêncio e de medo. O silêncio é aliado do agressor. Se eu falasse podia ajudar alguém”, diz.

Silêncio quebrado, foi preciso andar para a frente. Do áudio para o audiovisual foi uma adaptação natural. Primeiro através da Academia RTP, depois pelo RTPLab, concurso de séries que a estação pública lança todos os anos. A ideia original de Joana Dias passou então para uma minissérie de três episódios, de 15 minutos cada, realizada por Pedro Gomes e Ana Brás (que também escreveram o argumento) e protagonizada por Teresa Tavares, que se estreia esta segunda-feira na RTP Play. “Foi uma passagem natural, primeiro pensei: será que estou a fazer bem? Mas depois percebi que era uma atitude transformadora, sofrimento em expressão artística. Deu-me força. Temos muita tendência para desdramatizar, para achar que é um exagero o que nos está a acontecer, mas isto é um flagelo no nosso país”, diz.

[o trailer de “A Mim, Nunca”:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não há orçamentos de Hollywood, mas uma mensagem que se quis transversal. Com uma história simples: mãe Joana e o filho Lucas (Vicente Ramirez) de 5 anos estão a ser perseguidos pelo ex-namorado Rui (Leonardo Proganó). É certo que 45 minutos nunca chegam para uma realidade que, só em 2020, mostrou dados assustadores: 51 mulheres, homens e crianças assassinadas em situação de violência doméstica, segundo dados oficiais da APAV. E porque a realidade, como se vê, é sempre maior do que a de uma vítima e de um agressor específico, a autora queria que o projeto olhasse não só para a mulher, mas para a família como um todo. Por isso é que a visão da série ao nível da realização se quis tanto feminina como masculina e, no terceiro ato, mista. Tudo escrito a seis mãos para uma abordagem universal e que também se focasse noutras vítimas: as crianças. “A minha cabeça vai sempre parar às crianças, é preciso ensiná-las a lidar com as suas emoções, como se estuda português ou matemática. É uma necessidade imperativa que pode dar frutos daqui a uns anos”, sugere.

Nestes três episódios temos linhas de diálogo que foram ditas a Joana Dias. Sentidas por Joana Dias. E está também uma violência que, por vezes, parece mais escondida, mas que pode doer muito mais: a psicológica. “Quando vemos as campanhas, há logo um homem a bater numa mulher, mas por vezes não tem de ser uma violência física, nem tem de ser assim. Há quem esteja fechado a sofrer com uma violência psicológica extrema. O agressor nunca lhes toca com um dedo, mas são diariamente privadas da sua liberdade e manipuladas. É uma prisão”, argumenta.

Quanto às três personagens, foi preciso desenhá-las segundo a experiência pessoal da autora, mas também de acordo com os relatos que já existem e os dados oficiais. O agressor manipulador, repleto de raiva, que persegue. O filho que vê e sente e não sabe filtrar. A mulher abusada que luta contra uma realidade da qual lhe custa tanto sair, visto de longe. De certa forma, a séria acaba por se passar “toda dentro da cabeça da personagem principal”, a Joana, garante Teresa Tavares ao Observador, que já tinha interpretado um papel semelhante. “Acho redutor olhar-se para esta mulher como só sendo vítima de violência doméstica, a personagem é muitas outras coisas antes de ser vítima. Esta minissérie debruça-se sobre o intervalo da sua vida em que se está a libertar de uma situação de abuso, mas ela existe além disso”, refere. Portanto, para a atriz foi mais importante basear-se na descoberta daquela personagem em todas as suas dimensões complexas, entre um passado feliz e um presente de sofrimento,, do que apenas como alguém envolvido num caso de violência doméstica.

Neste trabalho a vários mãos onde o tempo conta e a vontade de passar bem a mensagem ainda mais, aquilo que poderá ter faltado a “A Mim, Nunca”, terá sido precisamente a falta de tempo. “Estávamos todos muito ligados e a trabalhar em sintonia. A dificuldade, no limite, foi a de, em alguns momentos, não ter tido mais tempo”. Infelizmente, seguindo a cronologia, a violência doméstica continua a ser uma realidade em Portugal. Por outro lado, o tema já não é tabu para ninguém. Existem campanhas, muitas informações disponíveis e uma maior consciencialização da sociedade para este tema, segundo Teresa Tavares e Joana Dias. Para a atriz, este foi o seu contributo. Porque, tal como a autora desta ideia original, houve aqui um ato transformador. “A ficção não tem de ser pedagógica de forma nenhuma, mas tem um poder transformador, é uma ferramenta poderosa. Não chega, só com uma educação de base toda ela desenhada para a não violência. Temos de caminhar para a empatia e para a inclusão. Será aí que podemos resolver verdadeiramente estas questões”, finaliza.