"Estou feliz por ter assinado pelo meu clube." Jéssica Silva é reforço do futebol feminino do Benfica

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Benfica marcou para a tarde desta quinta-feira a apresentação de Jéssica Silva, jogadora para reforçar a equipa de futebol feminino dos encarnados. Um reforço sonante, sendo a futebolista de uma das mais conceituadas internacionais portuguesas (81 jogos e 10 golos). Acontece que a apresentação… Não aconteceu. A imprensa esteve no local, onde nos ecrãs já existia uma imagem de Jéssica vestida à Benfica, mas o evento nunca mais começava. A apresentação e oficialização acabou por acontecer durante a tarde desta sexta-feira, com a jogadora a destacar estar feliz por ter assinado pelo clube do “coração”.

Na quinta-feira, ao fim de mais de três horas de espera, os jornalistas foram avisados do adiamento da apresentação da jogadora, sendo que chegou a circular entre os presentes, de acordo com a imprensa nacional, que os exames médicos se teriam atrasado. Segundo a Renascença, foram os próprios encarnados que começaram por referir a situação dos habituais exames médicos, antes de terem justificado a situação com questões burocráticas.