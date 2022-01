Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Câmara Adjudicatória do Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA anunciou esta terça-feira as decisões relativas a três processos de clubes que estão nas competição europeias e que tinham recorrido da sentença inicial proferida pela Primeira Câmara no início de dezembro. Dos três, dois são portugueses. Dos dois portugueses, um é o Sporting. E os leões arriscam uma pesada sanção por parte da UEFA.

“Não fazia ideia disso, não leio nada sobre essas coisas e também não me passam essas informações porque cada um tem o seu lugar no clube. São coisas com os quais não tenho de me preocupar. O clube é muito grande e organizado, certamente vai tratar disso”, comentou Rúben Amorim sobre o assunto poucos minutos depois de ser conhecido o comunicado da UEFA e quando técnico falava na habitual conferência de imprensa de antevisão à meia-final da Taça da Liga frente ao Santa Clara, em Leiria.