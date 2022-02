Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu Lauro António, realizador das longas metragens “Manhã Submersa” e “O Vestido Cor de Fogo”, aos 79 anos em sua casa, subitamente avança o jornal Público, citando fonte familiar, e confirmou o Observador.

Em declarações à agência Lusa, o filho Frederico Corado, diz que Lauro António sofreu “um ataque cardíaco fulminante” esta quinta-feira de manhã em Lisboa.

O cineasta português nasceu a 18 de agosto de 1942 em Lisboa. Era casado com Maria Eduarda dos Reis Colares, com quem teve um filho. Frederico Corado seguiu as pisadas do pai e faz parte da lista de realizadores de cinema portugueses.

Lauro António licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Durante vida esteve presente em centenas de Festivais e Semanas de Cinema português, tendo dirigido o Festival Internacional de Lisboa, em 1966, e o Festroia, em 1989.

Foi crítico de cinema, ensaísta, dinamizador de cultura e professor.