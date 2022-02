Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma equipa de cientistas chineses anunciou a criação de um útero artificial que, em teoria, pode gestar um feto humano até ao momento do nascimento. A máquina vem instalada com um sistema de inteligência artificial que monitoriza a evolução e o crescimento do feto; e alerta caso alguma necessidade fisiológica precise de ser satisfeita.

O desenvolvimento da tecnologia e os primeiros testes foram descritos num estudo publicado no Journal of Biomedical Engineering. Neste momento, o útero artificial está a suportar o desenvolvimento de embriões de ratinhos, introduzidos individualmente em cubos cheios de fluidos ricos em nutrientes. A equipa de cientistas assegura que cumpriu as leis internacionais, que impedem os testes com embriões humanos para lá das duas semanas de gestação.

Numa fase inicial, os investigadores apontavam manualmente todas as mudanças por que os fetos passavam no interior do “sistema de cultura de embriões a longo termo”, como lhe chamam no artigo científico. A tarefa provou-se demasiado laboriosa para acompanhar todo o processo de desenvolvimento e foi por isso foi criado o sistema de inteligência artificial a que os cientistas chamaram “AI Nanny” — uma babysitter de inteligência artificial.

Este sistema tem capacidade para ajustar os níveis de dióxido de carbono no interior dos cubos, os nutrientes presentes no líquido e as características ambientais, detalha o The South China Morning Post. Depois, também avalia cada um dos embriões em função do seu nível de viabilidade, identificando quando algum deles desenvolveu deformações muito profundas, incompatíveis com a vida, ou morreu. E avisa os técnicos que manuseiam o útero artificial.

Mas há limitações no artigo científica que descreve este artigo científico: é que nunca esclarece se algum dos fetos animais alegadamente desenvolvidos no interior deste útero artificial conseguiu vingar até ao momento do nascimento. De resto, a proposta tecnológica (que não é nova e tem sido alvo de avaliação científica já desde os anos 50) levanta problemas bioéticos se vier a ser aplicado em humanos.