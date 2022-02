Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Têm duas pernas como os outros, têm duas mãos como os outros, têm uma cabeça mais forte do que todos os outros. A meia-final do Europeu frente à Espanha, que voltou a começar com dois golos de desvantagem (que se prolongaram até ao intervalo), voltou a ser mais um teste à capacidade mental da Seleção. Um teste e uma prova de superação. Mais uma. Pela terceira vez consecutiva, e sempre a perder no início, a equipa nacional conseguiu “dobrar” o conjunto espanhol que até aí tinha 25 vitórias em 28 jogos nos duelos ibéricos. “Estive calado toda a segunda parte ali e senti uma satisfação enorme de olhar, de ver o jogo, sem ter ainda bem a certeza, acreditando que íamos virar, pelos comportamentos que estava a ver”, comentou Jorge Braz.

Mais de cinco anos depois, Portugal mantinha a série sem derrotas em jogos oficiais. Uma série que teve o seu início após o Campeonato de 2016 e que passou depois por qualificações e fases finais para o Europeu de 2018 e para o Mundial de 2021, ambos conquistados pela Seleção ainda com Ricardinho em campo. Agora, faltava apenas mais um passo para o tri em grandes competiçõs, o tal cume de uma montanha que voltava ser escalada com grande brilhantismo e a conseguir superar todos os obstáculos que foram surgindo. Mas este seria o encontro mais complicado da competição, ou não tivesse a Rússia ganho todos os seus 11 jogos entre qualificação e fase final. Quando muitos falavam em favoritismo teórico, Jorge Braz pedia contenção.

“A Rússia é a selecção com os melhores indicadores neste Europeu e tem uma variabilidade de jogadores que lhes traz uma riqueza enorme em termos de jogo. Não tenho dúvidas de que é o jogo mais difícil que vamos ter. Temos muita consciência da dificuldade. Temos de ter consciência da importância do jogo e de que nada do que está para trás conta ou nos dá alguma vantagem. Geração de ouro? Temos é de continuar a trabalhar para que isto seja sustentado e contínuo. Trabalhar e proporcionar oportunidades para que cheguem à idade sénior com esta mentalidade e ambição. Não pode ser uma questão de gerações de ouro, prata ou bronze. Olhar para as bases e para o trabalho de formação que muitos clubes fazem, apoiar e continuar a sustentar isso tudo, se queremos que aconteça com frequência. Agora temos de baixar a adrenalina, perceber que vem aí um desafio difícil e que vamos ter de ser consistentes e ter enorme orgulho no que fazemos”, tinha destacado o selecionador na antecâmara da partida, recusando qualquer tipo de euforia precoce.

Ele sabia do que falava. Mas também sabia e sabe o que tem nas mãos, dos mais experientes como João Matos e Bruno Coelho aos mais novos como Tomás Paçó ou Zicky Té. E o pivô que na final não marcou mas que nem por isso deixou de ser importante chega aos 20 anos com todos os títulos de clubes e seleções já conquistados com um par de anos nos seniores. Tem tudo a ver com a cabeça e ele é o melhor exemplo, tendo conseguido ganhar o prémio de MVP da competição em que Portugal se “emancipou” de Ricardinho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O encontro teve um início muito “fechado”, sem grandes oportunidades nas duas balizas e com uma única ameaça que poderia trazer mais perigo quando Bruno Coelho ganhou em zona mas adiantada, arrancou forte para a área russa mas viu o remate ser desviado por um defesa contrário para canto (4′). Em 4:0 ou 3:1 com Zicky Té em campo, Portugal não conseguia encontrar caminhos para visar Putilov ao contrário da Rússia, que aos poucos foi começando a atacar com outro critério com Antoshkin a ficar muito perto do golo de livre direto (8′) e André Sousa a evitar um remate isolado de Abramov (10′). Os russos percebiam que a Seleção não estava a defender com a mesma agressividade habitual e, num lance em que aproveitou os cruzamentos para ficar com Pany Varela, Sokolov rematou enrolado para o 1-0 com culpas de André Sousa (10′).

A Rússia estava melhor e sobretudo mais confortável no jogo perante uma equipa portuguesa que não tinha capacidades para colocar Putilov à prova. Foi por isso que Jorge Braz pediu uma pausa técnica, falando em “tranquilidade” e “coragem” entre correções nos movimentos ofensivos da equipa. No entanto, os efeitos da paragem foram nulos e os russos aumentaram mesmo a vantagem por Afanasyev, a aproveitar mais um erro de marcação para fazer o 2-0 (13′). As coisas não estavam fáceis e André Sousa impediu que a desvantagem fosse ainda mais aumentada até a uma parte final antes do intervalo em que Portugal melhorou a nível de intensidade e agressividade, teve um primeiro aviso por Zicky Té para defesa de Putilov (18′) e conseguiu mesmo reduzir por Tomás Paçó, na sequência de uma reposição lateral bem trabalhada (19′).

Estava dado o mote para a segunda parte, com Portugal a aproximar-se mais do que é capaz de fazer no plano ofensivo e André Sousa a segurar a equipa cá atrás com poucas mas decisivas intervenções. E foi assim que, já depois de um grande lance individual em que Zicky Té afundou na profundidade e recebeu um passe longo para rematar de primeira pouco ao lado (25′), o empate chegou mesmo com muito demérito dos russos e do guarda-redes Putilov, que desviou para a própria baliza uma reposição lateral de André Coelho (27′). E, cinco minutos depois, numa das melhores jogadas coletivas do encontro, o mesmo André Coelho marcou o 3-2 depois de uma grande assistência para o segundo poste de Miguel Ângelo (32′). As contas tinham mudado.

A Rússia apostou tudo, teve um remate de Chishkala que só por milagre não entrou, uma bola na trave de Abramov e o habitual sofrimento com o 5×4 que colocou Abramov como guarda-redes avançado. Mais uma vez, Portugal mostrou que é a melhor seleção do mundo a defender em inferioridade, André Sousa esteve gigante na baliza e tudo acabou ainda com o 4-2 por Pany Varela, que marcou de baliza aberta no último segundo após um erro no ataque dos russos que deitou tudo a perder de vez para o bicampeonato europeu.