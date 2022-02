Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A candidatura conjunta de Portugal e Espanha ao Mundial 2030 ganhou força e está cada vez mais perto de ser a única proposta europeia à organização da competição. Isto porque, esta segunda-feira, as federações do Reino Unido anunciaram que vão descartar a candidatura ao Campeonato do Mundo e apostar no Euro 2028.

“Organizar um Europeu oferece um retorno semelhante ao de um Mundial para os investimentos e tem um custo muito menor. Os benefícios também são alcançados mais cedo. O Campeonato da Europa é o terceiro maior evento do mundo”, pode ler-se no comunicado das federações de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, às quais ainda se juntava a da República da Irlanda.

Assim, para já, a candidatura conjunta de Portugal e Espanha é a única com origem no continente europeu — sendo que, até março, data limite para a apresentação das candidaturas, Roménia, Grécia, Bulgária e Sérvia, em conjunto, ainda poderão entrar na corrida. Os quatro países já anunciaram anteriormente a intenção de se candidatarem a uma grande competição de futebol, sendo que podem optar pelo mesmo caminho das federações britânicas e optar por lutar pelo Euro 2028.

De recordar que, para além da candidatura ibérica, também já é certo que Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile vão tentar organizar o Mundial 2030. Marrocos — que a dada altura chegou a integrar os planos de Portugal e Espanha — também poderá avançar sozinho ou aliado a outros países do norte de África. A FIFA anuncia a candidatura vencedora em setembro de 2023, daqui a um ano e sete meses.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No início do passado mês de junho, antes do arranque do Euro 2020, Portugal e Espanha aproveitaram o particular entre as duas seleções no Wanda Metropolitano, em Madrid, para apresentarem oficialmente a candidatura à organização do Campeonato do Mundo. “Em dezembro deste ano passam 100 anos do primeiro jogo da Seleção Nacional de Portugal e o adversário foi o mesmo desta noite, o nosso país vizinho e irmão Espanha. Por isso, que ano melhor para anunciar formalmente o compromisso das duas federações, para trabalharem conjuntamente e como uma só nação, por um Mundial de Futebol na Península Ibérica. É isso que hoje afirmamos. O nosso compromisso. Espanha e Portugal venceram os três últimos Campeonatos da Europa de futebol. São países com uma história singular e uma tradição de bem receber e organizar eventos de enorme dimensão”, disse, na altura, Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Entretanto, já no passado mês de dezembro, foi anunciado que António Laranjo, então presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal e antigo líder da Sociedade Euro-2004, seria o coordenador do projeto técnico da candidatura ibérica. Laranjo, de 63 anos, vai acumular ainda as mesmas funções na construção da Fase 3 da Cidade do Futebol, em Oeiras, que prevê a construção de um pavilhão para o futsal, as instalações da Portugal Football School e os novos espaços no Canal 11.