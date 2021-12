Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Laranjo, de 63 anos, foi o escolhido para coordenar o projeto técnico da candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Campeonato do Mundo de 2030, ficando também com a mesma função na construção da Fase 3 da Cidade do Futebol, em Oeiras, que prevê a construção de um pavilhão para o futsal, as instalações da Portugal Football School e os novos espaços do Canal 11. O novo responsável assumirá funções na Federação Portuguesa de Futebol nas próximas semanas, em janeiro de 2022.

”A Federação Portuguesa de Futebol é uma instituição de referência. Na última década habituou os portugueses a um desempenho de excelência em todas as suas dimensões – desportiva, técnica, social. Será para mim um enorme orgulho assumir estas funções e poder, assim, dar o meu contributo para o projeto em comum com Espanha, de candidatura ao Mundial-2030, e para que a Cidade do Futebol seja um espaço ainda mais completo e funcional, valorizando a Federação Portuguesa de Futebol e o desporto em geral”, comentou o novo responsável depois do anúncio das funções que irá desempenhar.

“Não posso, nesta altura, deixar de expressar o enorme privilégio que tem sido liderar a equipa de excelentes profissionais do Grupo Infraestruturas de Portugal (IP), na certeza de que continuarão a enorme e exigente missão de servir o País”, acrescentou ainda António Laranjo na mesma ocasião.

O Ministério das Infraestruturas informou entretanto que a vaga de presidente da IP não será preenchida agora por causa da proximidade das eleições. Será o próximo Governo a nomear o sucessor de António Laranjo que já tinha terminado o mandato. A IP é a empresa do Estado com mais investimento público com destaque os projetos ferroviários.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A chegada de António Laranjo à Federação para assumir a coordenação do projeto técnico da candidatura Portugal/Espanha ao Mundial-2030 é uma enorme razão de regozijo para a instituição. Sabemos, pelo seu currículo profissional e pelo contributo fundamental que teve na candidatura do Euro 2004 e, mais tarde, na construção da Cidade do Futebol e na Casa dos Atletas, que as suas qualidades profissionais e pessoais representam uma enorme mais valia para a Federação. É assim com enorme satisfação que recebemos António Laranjo na família do futebol”, salientou Fernando Gomes, líder da FPF.

“A Real Federação Espanhola de Futebol está muito satisfeita por poder contar com uma pessoa com o trajeto de António Laranjo para coordenar o projeto técnico da candidatura. A sua experiência anterior, designadamente no Euro-2004 que se realizou em Portugal, será essencial para apresentarmos a candidatura conjunta mais forte possível. Damos, por isso, as boas vindas a António Laranjo na certeza de que trabalharemos juntos para ter sucesso neste projeto chave para as duas federações e nossos respetivos países”, destacou também Luis Rubiales, líder federativo espanhol.

António Laranjo, de 63 anos, é licenciado em Engenharia de Produção Industrial Mestrado em Gestão de Projetos e foi presidente da Sociedade Euro-2004. Desde agosto de 2016 que está a presidir ao Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, S.A. e ao Conselho de Administração da IP Engenharia, S.A. Entre muitas outras funções, liderou também a Ordem dos Engenheiros (Região Sul), foi administrador e diretor geral em diversas áreas da REFER, responsável pelo projeto de alta velocidade da RAVE e presidente da Estradas de Portugal. Além de ter sido Diretor de Torneio do Euro-2004, Laranjo foi também candidato à liderança da Liga de Clubes em 2012, tendo na altura perdido para Mário Figueiredo.