Cerca de 40 satélites lançados pela SpaceX para o Espaço na última quinta-feira, dia 3, foram afetados por uma tempestade solar.

A tempestade, que ocorreu na sexta-feira, terá provocado a falha de 40 dos 49 satélites lançados pela empresa espacial. O evento, conhecido como tempestade geomagnética, consiste no lançamento de partículas carregadas de energia — também designados de ventos solares — e provoca interferências com a atmosfera terrestre, o que, além de afetar as frequências de rádio, leva a uma maior densidade da atmosfera.

A tempestade de sexta-feira acabou por impactar a região da atmosfera onde os satélites foram ativados, pelo que não conseguiram manobrar corretamente até ao local onde entrariam em órbita.

A SpaceX ativa os seus satélites em órbitas mais baixas para que caso algum satélite não passe os testes iniciais seja rapidamente colocado fora de órbita pelo atrito da atmosfera”, explicou a SpaceX na terça-feira.

Os GPS a bordo dos satélites, segunda a empresa espacial, detetaram um aumento em 50% do atrito da atmosfera, o que resultou na perda de 40 dos satélites lançados dia 3, que “reentrarão ou terão já reentrado na atmosfera terrestre” — estes estão desenhados para se desintegrarem na reentrada da atmosfera, não causando perigo para qualquer pessoas no solo.

O lançamento dos 49 satélites faz parte de um projeto da SpaceX para garantir acesso a internet mais rápida em todo o planeta. Para tal, segundo a CNN, serão necessários cerca de 42 mil satélites, sendo que de momento a empresa tem cerca de 2 mil dispositivos em órbita.

Não é claro se a SpaceX tinha conhecimento da tempestade solar ou se, tendo conhecimento, considerou que esta não fosse ameaça suficiente para comprometer o lançamento dos satélites.

Bill Murtagh, coordenador do Centro de Previsão de Clima Espacial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, explicou à CNN que “diferentes companhias têm diferentes critérios” para decidir sobre o impacto dos eventos espaciais nos seus lançamentos.

James Spann, responsável pelo Clima Espacial da NASA, esclareceu ainda que esta tempestade não parecia ser muito severa, pelo que seria razoável considerar que não afetaria o lançamento dos satélites da SpaceX.

As manifestações visíveis e bonitas do clima espacial são as auroras boreais que toda a gente adora, essa é a parte simpática e engraçada. Mas as consequências, como descobrimos na sexta-feira, podem ser de impacto significativo para algumas tecnologias”, afirmou o coordenador do Centro de Previsão de Clima Espacial.

Numa escala de um a cinco, para Bill Murtagh, esta tempestade geomagnética foi um dois.