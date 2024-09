Missão devia durar oito dias, mas dupla de astronautas só volta à Terra em 2025. Viagem mais longa durou 437 dias

“Estamos a divertir-nos imenso aqui na Estação Espacial Internacional.” As palavras da astronauta da NASA Sunita Williams, proferidas a 400 quilómetros de altitude, podem parecer estranhas vindas de alguém que viu uma missão espacial de apenas oito dias ser prolongada para oito meses. Porém, ao lado de Barry Wilmore, o companheiro com quem seguiu para o espaço para estrear uma nova cápsula da Boeing, mantinha um tom otimista e sublinhava que cada viagem “é como regressar a casa” e que, apesar do imprevisto temporal, esta não é uma exceção.

Os dois astronautas chegaram à Estação Espacial Internacional (EEI) em junho a bordo da Starliner, uma viagem vista como uma prova de fogo para a Boeing. O derradeiro teste, um dos últimos passos antes da certificação da NASA, ficou aquém das expectativas depois de serem detetados vários problemas.

