A missão Polaris Dawn, da SpaceX, já quebrou vários recordes. Descolou na terça-feira da Florida e chegou ao ponto mais alto na órbita à volta Terra. Os seus quatro tripulantes, entre os quais duas mulheres, são agora os humanos a viajar mais longe no espaço. É chegado agora o momento de uma nova conquista: a primeira caminhada espacial privada.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024