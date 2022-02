Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há câmaras municipais do país a receber indicações dos agrupamentos de centros de saúde para prepararem alterações nos centros de vacinação contra a Covid-19 à luz das novas medidas anunciadas pelo Governo esta quinta-feira após o Conselho de Ministros, apurou o Observador junto de vários autarcas.

A Câmara Municipal de Faro foi informada pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Algarve I que os horários dos centros de vacinação deviam ser encurtados. Passarão a funcionar apenas entre as 14h e as 18h em dias úteis, das 9h às 13h e das 14h às 16h aos sábados, avançou o presidente Rogério Bacalhau.

As regras vão aplicar-se a todos os concelhos geridos pelo ACES Algarve I: além de Faro, também Loulé, Albufeira e Olhão. O município de São Brás de Alportel, com menor densidade populacional, terá um horário ainda mais reduzido no centro de vacinação: só em dias úteis, das 14h às 16h. As alterações entram em vigor a 28 de fevereiro.

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, também já tem indicações da ACES Cávado I para o encurtamento do horário de funcionamento do centro de vacinação a partir de março. Mas vai continuar operacional para administrar doses de reforço e completar esquemas vacinais.

Sem contratação adicional de enfermeiros por parte da autarquia, como acontecia até agora, o esforço de vacinação durará toda a manhã até ao início da tarde nos dias úteis — até agora, seguia até ao fim da tarde — e, pelo menos aos domingos, não haverá vacinação contra a Covid-19.

Também em declarações ao Observador, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel da Silva, disse ainda não ter recebido informações das autoridades de saúde para modificar o funcionamento dos centros de vacinação — embora considere que ela deva passar pela transferência do esforço para os centros de saúde, acompanhada pelo reforço de recursos.

No entanto, a autarquia espera a promulgação dos diplomas que oficializam as medidas anunciadas pelo Governo para alterar a testagem no concelho. Assim que a testagem deixar de ser obrigatória para entrar nos vários estabelecimentos, o centro de testagem será encerrado: quem eventualmente precisar de fazer um rastreio pode realizá-lo nos laboratórios e nas farmácias comunitárias.

As novas estratégias de testagem e de vacinação estão a ser comunicadas um dia depois de o Governo ter adotado novas medidas de desconfinamento em Conselho de Ministros, seguindo os conselhos dados pelos peritos na reunião no Infarmed de quarta-feira.