Kabuki Experience: um menu para cada dia, a fusão japonesa-mediterrânica e o ramen de cozido

Mais do que apurar as técnicas que fundem a gastronomia nipónica com os sabores e texturas do mediterrâneo, Pereda está empenhado em criar pratos novos e exclusivos, com ingredientes nacionais. Aos sábados, o menu temático de noodles já inclui o recém-criado Ramen de cozido à portuguesa. “No dia em que deixarmos de estudar novas formas de surpreender os sentidos dos clientes, perdemos a essência que nos fundou em Espanha e nos trouxe até aqui”, sublinha o chef que conhece os cerca de 40 membros da equipa do Kabuki lisboeta pelo nome.

O espaço

Com vista privilegiada sobre o arvoredo do Parque Eduardo VII, as janelas panorâmicas da sala Experience reservada a apenas 30 pessoas foram pensadas pelo arquiteto Maurice Sainz que, de resto, também se encarregou dos constantes jogos de luzes que criam os ambientes acolhedores tanto do bar Kabuki como do restaurante da cave, que ao estilo taberna japonesa — com direito a lugares exclusivos frente a frente com a cozinha aberta — inclui quatro murais tamanho xxl, alusivos aos elementos nipónicos, da designer Carlota Pereiro.

Elegante, sofisticado, clean e repleto de contrastes, o restaurante de três pisos mistura tons escuros, madeiras mais claras e focos de media luz, num encaixe harmonioso que acaba por ir às raízes do próprio nome. Se na cultura japonesa, Kabuki é uma forma clássica de teatro dançado, aqui o par perfeito para cada criação do chef Andres Pereda é a loiça da casa, especificamente escolhida para cada prato, cocktail, chá ou sake. Entra aqui porque é indissociável do conceito estético do grupo espanhol que escolheu Lisboa para a estreia internacional.