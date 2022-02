Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

André Ventura anunciou que o Chega retirou a confiança política aos vereadores de Sesimbra e Seixal. Em conferência de imprensa, o líder do partido nacionalista referiu que houve uma “violação direta das regras” estabelecidas pela direção que proibiam acordos ou viabilizações de orçamentos de partidos de esquerda.

O presidente do Chega explicou que nos dois casos houve viabilização de orçamentos municipais da CDU e no caso do Seixal foi até aceite um pelouro, duas posições que o líder do Chega disse irem “contra o ADN do partido” e a postura que assume de “antissistema”. “É inadmissível que um vereador do Chega aceite pelouros da CDU. Envergonha o partido”, apontou Ventura.

Ainda antes da decisão, Márcio Souza, vereador de Sesimbra, já se tinha declarado como independente ainda no final de dezembro, mas André Ventura reiterou que o partido sentiu a necessidade de tomar uma posição para que não haja “complacência” do Chega com estas opções.

Na altura, no Facebook, Márcio Souza escreveu que deixou o partido em “desacordo total com a forma de atuação seguida pelo partido” e anunciou que se iria manter como “vereador independente”.

Depois das eleições autárquicas, o Chega já tinha perdido uma vereadora em Moura, com a saída de Cidália Figueira que, apesar de se rever na “ideologia política do Chega”, criticou as “atitudes” do partido após “alguns desentendimentos”. Agora, fica com menos dois vereadores dos 19 eleitos. Para André Ventura não é um problema e justificou-o com o facto de “os lugares não serem o mais importante”.

André Ventura quer eleger mais um deputado na Europa

O Chega vai aproveitar a necessidade de repetir eleições no Círculo da Europa para fazer campanha, tendo estabelecido como “objetivo claro” eleger o 13.º deputado para a Assembleia da República.

André Ventura irá marcar presença junto das comunidades portuguesas em Espanha, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, França e Reino Unido. Durante o périplo, o líder do partido vai encontrar-se com Santiago Abascal, líder do Vox, e com Marine Le Pen, presidente da Frente Nacional.

Em conferência de imprensa, André Ventura realçou que há um “desafio comum entre Vox e Chega”, com “PP e PSD desgastados, sem rumo e com possíveis alterações de liderança”, o que leva os dois partidos nacionalistas a quererem “assumir a posição que PSD e PP têm” como partidos mais votados à direita.