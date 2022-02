Duas pessoas ficaram esta segunda-feira feridas com gravidade no incêndio de uma habitação em Janeiras de Baixo, na freguesia de Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos, disse fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o incêndio, que teve alerta às 08h35 e foi dado como extinto cerca de uma hora depois, deixou ainda duas pessoas desalojadas, as quais foram levadas para a casa de familiares.

Os dois feridos graves sofreram queimaduras e os efeitos da inalação de fumos, tendo sido transportados, com acompanhamento médico, cerca das 10h30, para o Hospital de São José, em Lisboa, disse a fonte.

No local estiveram 15 operacionais e sete viaturas da corporação de bombeiros de Salvaterra de Magos, do Hospital Distrital de Santarém, com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), e da GNR, acrescentou.

Fonte da GNR disse à Lusa serem ainda desconhecidas as causas do incêndio.